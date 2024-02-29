Для головы, живота и сердца: какие лекарства нужны для домашней аптечки

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Лекарства для домашней аптечки

То, что дома необходимо иметь хотя бы минимальный запас лекарств, мы нередко понимаем только после того, как сталкиваемся с экстренной ситуацией: бытовой ожог, глубокий порез, высокая температура и прочие неприятности со здоровьем. Но какие лекарства должны быть в доме обязательно, а без чего можно обойтись? И какие препараты следует добавить к стандартному набору, если в доме есть дети, пожилые люди и домашние питомцы? Чтобы правильно подобрать нужный перечень, сегодня представим список лекарств для домашней аптечки.

Какие лекарства всем следует иметь в домашней аптечке

Список лекарств для домашней аптечки можно условно разделить на три группы:

Лекарственные препараты. Перевязочные средства. Медицинское оборудование.

Остановимся на каждом пункте чуть подробнее.

Лекарственные препараты

В базовую домашнюю аптечку должны входить препараты, которые позволяют купировать различные состояния или облегчить симптомы. В ряде случаев эти лекарственные средства могут полностью решить проблемы, иногда — помочь человеку продержаться до приезда скорой помощи или обращения к лечащему врачу.

Итак, что должно быть в списке лекарств для домашней аптечки:

Обезболивающие препараты в виде таблеток, растворов для инъекций или ректальных свечей. Как правило, это лекарства, содержащие ибупрофен, парацетамол, анальгин, нимесулид или аспирин, а также их комбинации с другими вспомогательными компонентами. Эти средства не только могут облегчить боль, но и снизить температуру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Список лекарств для домашней аптечки

Лекарства для снятия спазмов сосудов или гладкой мускулатуры (кишечника, женских половых органов), содержащие папаверин, папазол или дротаверин.

Противодиарейные и детоксикационные препараты, которые помогут быстро решить проблему с интоксикацией, легким отравлением или диареей. В большинстве случаев устранить неприятное состояние можно с помощью активированного угля, фурозалидона, лоперамида или их аналогов.

Антигистаминные средства. Лекарства от аллергии должны быть в домашней аптечке даже в том случае, если в семье нет аллергиков. Такие препараты помогают устранить не только аллергические реакции, но и сильный зуд, например, от укуса насекомого. Среди современных препаратов этой категории стоит отметить лекарства, содержащие цетиризин или лоратадин. Они имеют пролонгированный срок действия и не вызывают сонливости.

Противопростудные. В эту группу входят медицинские препараты, которые облегчают симптомы простуды. Как правило, их выпускают в виде порошков для приготовления горячего питья. Также к этой категории можно отнести различные спреи и леденцы, облегчающие боль в горле. При необходимости можно добавить в аптечку сосудосуживающие капли для снятия отека слизистой носа при насморке.

Успокоительные средства. Лучше всего, если эта категория препаратов будет включать в себя мягко действующие средства на основе трав или в виде чаев. Хорошо подойдут высушенные цветы ромашки, мята, валериана, пустырник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Домашняя аптечка

Перевязочные средства

В эту группу входят широкий и узкий стерильный и нестерильный бинты, стерильные салфетки большого и маленького размера, трубчатый бинт разных размеров и эластичный бинт. Поскольку чаще всего в быту мы травмируем пальцы, в аптечку стоит добавить бактерицидный и обычный пластыри и непромокаемый напальчник.

Как правило, сюда же включают кровоостанавливающие и обеззараживающие средства, например перекись водорода 3% и хлоргексидин. Для быстрой обработки мелких порезов или ссадин потребуются зеленка и йод. Для первой помощи при более серьезных повреждениях сюда же можно включить спрей с лидокаином — он быстро снимает болевые ощущения, кроме того, его можно применять для обезболивания слизистой полости рта. Для обработки ожогов пригодится медицинский спрей с пантенолом.

Медицинское оборудование

В эту группу входят:

Термометр.

Тонометр.

Чистые ножницы для разрезания бинтов или пластыря.

Чистый пинцет.

Одноразовые шприцы.

Одноразовые спиртовые салфетки.

Также в перечень можно включить кровоостанавливающий жгут, если, например, домашняя аптечка готовится для загородного дома.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что должно быть в домашней аптечке

Список лекарств для домашней аптечки в семье с ребенком, пенсионером, животными

Если в семье есть маленькие дети, пожилые люди или родственники с хроническими заболеваниями, то аптечку следует укомплектовать дополнительными препаратами.

Для младенцев рекомендуется приобрести: маленькую спринцовку, бесконтактный термометр, жаропонижающее в свечах.

Для детей постарше: небулайзер для ингаляций, приспособление для промывания носа.

Для пожилых членов семьи: препараты, прописанные лечащим врачом для ежедневного приема, а также средства, позволяющие купировать приступ болезни.

Для диабетиков: глюкометр с запасом подходящих тест-полосок, скарификаторы, глюкозу, при необходимости — инсулин, инсулиновые шприцы.

Для астматиков: обязательно необходимо иметь в аптечке препараты, позволяющие купировать приступ удушья.

Опытные владельцы домашних животных также нередко комплектуют отдельную аптечку для питомцев. В нее обязательно должны входить:

Противодиарейные средства и абсорбенты, допускаются «человеческие» препараты.

Обезболивающие общие (в том числе ветеринарные) и местные (лидокаин, новокаин).

Бинты узкие и широкие, шприцы.

Антигистаминные препараты, лучше в виде раствора для инъекций.

Антибиотики широкого спектра действия для инъекций, в том числе для ветеринарного применения.

Кровоостанавливающие препараты (в том числе адреналин).

Антиспазмолитические средства.

Препараты для обеззараживания, например медицинский спирт или хлоргексидин.

Противомикробные средства в виде таблеток.

Этот список также можно дополнить с учетом вида питомца, породы, возраста и состояния здоровья. Также нелишним будет держать в аптечке для животных антигельминтики и средства для обработки от внешних паразитов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Список лекарств для домашней аптечки в семье

Зачем подписывать все лекарства из списка в домашней аптечке вместо таблицы

Есть три способа быстро найти нужное лекарство в домашней аптечке:

Хорошо понимать, какой препарат для чего предназначен. Составить список или таблицу. Подписать на упаковке с лекарством, от чего или для чего его следует принимать.

Первый вариант доступен не всем, поскольку, не имея достаточного опыта или специального образования, в экстренной ситуации человек может просто все забыть. То же самое касается таблицы с лекарствами: в спешке, стремясь быстрее помочь себе или близкому человеку, вы вряд ли сможете внимательно читать длинный перечень, а потом искать необходимую коробку в аптечке. Поэтому лучше всего подписать все коробки и упаковки и правильно организовать систему хранения в аптечке.

Как грамотно организовать хранение лекарств для домашней аптечки

После того как вы приобрели необходимые лекарства для домашней аптечки по списку, прикиньте, какой объем они займут. Затем в аптеке, хозяйственном магазине или интернет-маркете приобретите прозрачный пластиковый контейнер подходящего размера. Можно купить даже емкость с уже нанесенными надписями и обозначениями для домашней аптечки. Помните, что для домашних питомцев обязательно необходимо купить отдельный контейнер для хранения лекарств.

Разделите внутреннее пространство с помощью специальных разделителей или кусками картона, в каждое получившееся отделение положите средства и оборудование, подходящее под симптомы. На коробке или упаковке подпишите фломастером, хорошо читаемым цветом, от чего помогает препарат: «от температуры», «от диареи», «от аллергии». Это позволит вам в экстренной ситуации открыть аптечку и сразу увидеть нужный вам набор лекарств.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что должно быть в списке лекарств для домашней аптечки

Помните, что некоторые препараты следует обязательно хранить в холодильнике. В этом случае в аптечку как раз можно положить небольшие списки в подходящие отделения, где крупными печатными буквами указать, например: «свечи от температуры — в холодильнике».

Хранить аптечку следует в темном месте. Например, на верхней полке шкафа. Положить контейнер следует так, чтобы его можно было легко и быстро достать взрослому человеку, но затруднительно для ребенка или домашнего питомца.

Все лекарства в аптечке храните в оригинальной упаковке с инструкцией. Это позволит в случае необходимости правильно рассчитать дозировку, а также отслеживать срок годности лекарств.

Проводить ревизию аптечки, выбрасывать просроченные препараты и докупать новые необходимо не менее чем раз в полгода.

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