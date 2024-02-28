Российские власти обсуждаю возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, купленных за рубежом, сообщают «Известия». Сейчас россияне могут ввозить беспошлинно товаров на €1 тысячу и весом 31 килограмм. После того, как этот порог будет отменен, граждан страны могут обязать уплачивать пошлину в размере 5% от стоимости покупки.
По данным издания, ритейлеры предупреждают, что такой шаг может увеличить стоимость зарубежной продукции — после каждой такой покупки придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину. В итоге до 80% покупателей откажутся от покупки. Более того, продажи на площадках упадут на треть, считает представитель одного из российских маркетплейсов.
Это нанесет существенный финансовый урон российским маркетплейсам: в других странах ЕАЭС отсутствуют сопоставимые по масштабам деятельности компании, — приводит издание слова собеседника.