Заказывать товары онлайн станет дороже: что случилось, на что вырастут цены

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Сейчас в Россию можно заказывать беспошлинные товары из зарубежных маркетплейсов на сумму до €1000. Это позволяет делать не только выгодные покупки на AliExpress — продавцы российских маркетплейсов тоже заказывают множество товаров из-за рубежа. Но порог беспошлинного ввоза думают снизить до €200—500, а то и убрать вовсе. Почему это предлагают сделать, как и какие товары из-за этого могут подорожать, расскажет NEWS.ru.

Какие пошлины хотят установить власти

Сейчас товары, которые россияне заказывают в зарубежных интернет-магазинах, облагаются пошлиной, если сумма заказа превысит €1000. На более дешевые покупки пошлины не налагают. Эта норма точно будет действовать до 31 марта этого года. А что будет потом — вопрос.

Как сообщили в РБК, власти и участники рынка обсуждают три сценария:

продление действующей нормы (например, до конца года);

снижение этой суммы до €200—500;

полная отмена беспошлинного порядка ввоза таких товаров.

Какие пошлины действовали до этого

До 2019 года порог беспошлинной торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, равнялся €1000 и 31 кг. Потом его снижали: сначала до €500, а с января 2020 года — до €200. Но в апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии на фоне санкций и высокой инфляции вернул лимит в €1000, чтобы сделать зарубежные товары более доступными. И эта мера регулярно продлевалась — вплоть до конца марта 2024 года. Если к 31 марта страны не договорятся о продлении лимита в €1000 или о других решениях, порог будет автоматически снижен до €200.

Как отметили в компании Ozon, сейчас обсуждается введение для всех товаров, покупаемых россиянами в зарубежных интернет-магазинах, таможенной пошлины в 5–15% и налога на добавленную стоимость (НДС). И если решение будет принято, это, по прогнозу Ozon, приведет к росту цен на товары до 15%, сокращению продаж в секторе от 35% до 68% и в итоге навредит российским операторам электронной торговли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают о лимите в российских министерствах и компаниях

Как пишет РБК со ссылкой на источники на рынке, за сохранение существующего порога в €1000 выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли. Снизить порог до €500 хочет Минпромторг, до €200 — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Минэкономразвития, как говорят собеседники журналистов, «выступает скорее против отмены порога», но пока взяло паузу для изучения вопроса.

Представитель Минэкономразвития напомнил, что повышение порога до €1000 проводилось как ответ на санкции, чтобы сохранить для россиян доступ к множеству зарубежных товаров. Но какое решение примут все пять стран ЕАЭС, в министерстве ответить не смогли.

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил NEWS.ru, что порог беспошлинного ввоза товаров должен быть опущен до €200, так как это сможет устранить существующее недобросовестное конкурентное неравенство между компаниями, продающими товары в России с уплатой всех пошлин, и теми, кто эти пошлины, а заодно и НДС не доплачивает.

Чего боятся российские маркетплейсы

Как отмечают в «Почте России», снижение или отмена существующего лимита угрожает снизить у компании количество международных почтовых отправлений.

Не хотят введения пошлин на товары и российские маркетплейсы. Там отмечают, что возможность беспошлинно ввозить те или иные товары повышала их доступность для россиян. «Отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе», — говорит представитель Ozon в беседе с РБК.

Похожее мнение озвучивают и в Wildberries. Они допускают, что снижение суммы товара, который может быть ввезен без пошлин, опасно тем, что из онлайн-магазина пропадут товары, которые пользуются популярностью у покупателей в России. «Мы выступаем за сохранение беспошлинной торговли на прежнем уровне», — сказали в Wildberries. Представитель «Яндекс Маркета» также подчеркнул важность сохранения широкого ассортимента доступных товаров для российских покупателей и условий для развития бизнеса отечественных и зарубежных продавцов и производителей.

Ответ же на вопрос о том, почему российские маркетплейсы так беспокоит введение пошлин, лежит на поверхности. Их продавцы сами заказывают товары за рубежом, ввозят их в Россию и затем перепродают с наценкой. И если им придется платить еще и пошлины, их товары подорожают. А это может снизить число покупок на этих сайтах. Поэтому решение о пошлинах коснется не только тех, кто покупает товары на AliExpress.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие товары могут подорожать при введении пошлин

Если порог беспошлинного ввоза опустят хотя бы до €500, то товары дороже 49 тыс. рублей при закупке за рубежом, безусловно, подорожают. А это распространяется главным образом на крупную бытовую технику и электронику: холодильники, дорогие стиральные машины, многие модели компьютеров и телевизоров. Затронут пошлины и многие смартфоны — причем не только премиальные. В зоне риска находится, к примеру, даже вышедший в сентябре 2021 года IPhone 13, который в Штатах сейчас как раз стоит около $600 (или €557), если брать цены с официального сайта Apple.

Если же лимит беспошлинного ввоза и вовсе снизят до €200 или нуля, то подорожает еще более широкая линейка товаров. Это коснется почти всех планшетов и смартфонов (за исключением российских вариантов и супербюджетных моделей) не только американских, но и японских и даже китайских марок: Samsung, Sony, Xiaomi, Realme, Techno, Vivo, Oppo и так далее. Не обойдет такое нововведение пылесосы и стиральные машины самых разных моделей — ведь достаточно, чтобы они стоили при закупке за рубежом чуть меньше 20 тыс. рублей.

Участники обсуждений о возвращении пошлины полагают, что рост цен в случае снижения порога в €1000 составит от 5% до 15%.

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