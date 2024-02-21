Россиянам рассказали, кому грозит тяжелое заболевание поджелудочной железы Гастроэнтеролог Тимощенко: пьющим и курящим россиянам грозит острый панкреатит

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Острый панкреатит грозит в первую очередь курящим и злоупотребляющим алкоголем, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Она отметила, что в группу риска также входят люди с паразитарной инвазией желчных потоков и перенесшие травмы живота.

Острый панкреатит угрожает курящим людям и алкоголикам, гражданам с патологиями желчевыводящих путей из-за заброса желчи в проток поджелудочной железы — желчекаменная болезнь, паразитарные инвазии желчных протоков. Панкреатит может развиться на фоне травм живота или после эндоскопических процедур, — заявила Тимощенко.

Ранее гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасно для здоровья как просроченное мясо в составе продукта, так и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.

До этого кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказывала: чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева. У каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым.