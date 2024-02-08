Терапевт раскрыла опасные последствия популярной забавы после бани Терапевт Тимощенко: ныряния в снег после бани опасны резким спазмом сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ныряния в снег или ледяную воду сразу после бани опасны резким спазмом сосудов и нарушением кровообращения на фоне внезапной смены обстановки, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик добавила, что обливания и холодный душ после парилки разрешены только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур.

Опасность ныряния в снег или ледяную воду сразу после бани заключается в резком спазме сосудов и возможном нарушении кровообращения. Перепад температур опасен для лиц с патологиями сердца, а также употребивших алкоголь. Обливание или холодный душ после парилки рекомендованы только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур, — отметила Тимощенко.

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