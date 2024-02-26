Врач раскрыла распространенные ошибки гипертоников Врач Фомичева: при гипертонии важно регулярно употреблять лекарства от давления

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Нерегулярное употребление лекарств для стабилизации артериального давления является одной из распространенных ошибок гипертоников, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что терапия должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями медиков.

Нерегулярный прием препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению, — пояснила врач.

Также нельзя самостоятельно снижать дозировки препаратов: так будет тяжело достичь необходимого эффекта. Фомичева отметила, что результат от приема таблеток может быть заметен не сразу, а спустя несколько недель. Гипертоникам стоит соблюдать определенную диету и отказаться от злоупотребления соленой пищей.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин ранее заявил, что употребление граната способствует снижению артериального давления. При этом он подчеркнул, что особую пользу для здоровья несут не сами зернышки, а кожура граната. Этот плод рекомендуется включить в рацион при гипертонии.