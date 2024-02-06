Терапевт назвала недопустимые действия при ожогах Терапевт Тимощенко: при ожогах нельзя обрабатывать кожу йодом и туго бинтовать

Фото: /Агентство «Москва»

Места ожогов нельзя обрабатывать йодом, зеленкой, раздражающими средствами на основе спирта, марганцовкой, а также туго бинтовать и заклеивать пластырем, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик подчеркнула, что также нельзя самостоятельно прокалывать возникшие пузыри.

Места ожогов нельзя смазывать жиром, маслом, сметаной, жирными кремами или мазями — это создает пленку на поверхности, затрудняет процесс охлаждения и способствует еще большей травматизации тканей. Нельзя обрабатывать спиртосодержащими средствами, включая зеленку и раствор йода, нельзя обрабатывать марганцовкой, заклеивать пластырем, туго бинтовать и прокалывать пузыри, — добавила Тимощенко.

Ранее косметолог Наталья Яковлева рассказала, что наличие в косметических средствах гидрохинона и фенола чрезвычайно опасно для здоровья. По ее словам, современная косметика в 98% случаев содержит синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи. Однако гидрохинон и фенол не должны присутствовать ни в каком количестве.

Она добавила, что применение гидрохинона, фенола и ряда других агрессивных синтетических веществ в косметических средствах в России запрещено. Наиболее часто эти вещества можно встретить в лаках для ногтей, креме для бритья, тональном креме и помаде иностранного производства.