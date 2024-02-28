Мясников раскрыл неочевидные причины насморка Доктор Мясников: гормональные препараты и бытовая химия могут вызывать насморк

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Насморк может вызывать прием гормональных препаратов и антибиотиков, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, заложенность носа также может быть спровоцирована использованием бытовой химии.

Специалист отметил, что на состояние заложенности носа оказывает влияние и прием алкоголя. Кроме этого, как подчеркнул Мясников, насморк может появиться после употребления горячей, соленой или острой пищи.

15% людей это испытывают — как горячее поедят, из носа течет рекой, — объяснил Мясников.

Побочный эффект в виде заложенности носа может вызывать прием некоторых лекарств. По словам врача, к таким препаратам, в частности, относятся противозачаточные таблетки, антидепрессанты и ряд лекарств для лечения артериального давления.

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов ранее рассказал, что ключевыми признаками простуды, которые нехарактерны для аллергии, являются ломота в теле, повышенная температура и сухой кашель. Он отметил, что к простудным признакам еще можно отнести раздражение слизистой носа и горла. По словам Кутушова, при аллергии выделения не имеют желтого или зеленого цвета.