Кардиолог дал совет, как часто нужно измерять давление при гипертензии Кардиолог Конев: при гипертензии нужно измерять давление перед приемом лекарств

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При гипертензии необходимо измерять давление перед каждым приемом лекарств, чтобы следить за эффективностью терапии, рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что также стоит вести дневник самонаблюдений, чтобы можно было вовремя скорректировать курс лечения.

Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приемом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств. Также нужно вести дневник самонаблюдения. Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления, — пояснил Конев.

Он также объяснил высокие продажи тонометров повышением медицинского просвещения: россияне все больше следят за своим здоровьем. По словам кардиолога, контроль за артериальным давлением среди населения может привести к повышению эффективности лечения артериальной гипертензии и снижению опасных последствий заболевания.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева ранее рассказала, что нерегулярное употребление лекарств для стабилизации артериального давления является одной из распространенных ошибок гипертоников. По ее словам, терапия должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями медиков.