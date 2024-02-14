Спасение запертой в квартире в Томилино собаки попало на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции попали в квартиру в подмосковном Томилино, где была заперта собака. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. На них видно, что квартира предполагаемого хозяина собаки находится в неухоженном состоянии, самого его внутри нет. Спасенного спаниеля планируют забрать волонтеры.

Собака радостно встретила полицейских и спасателей, вскрывших дверь. Позднее она выбежала в подъезд и начала обнюхивать неравнодушных людей, пытавшихся ее вызволить. Спаниеля накормили и напоили водой. Волонтеры отвезут его в ветеринарную клинику, чтобы проверить состояние здоровья, после чего начнут подыскивать новых хозяев. Местонахождение текущего хозяина спаниеля остается неизвестным.

Соседка мужчины, предположительно владеющего собакой, ранее подтвердила информацию о спасении запертого животного. По ее словам, ее сосед много пил, его никто не видел уже неделю. Изначально предполагалось, что он мог умереть, однако данная информация не подтвердилась. Соседи вызвали полицейских, чтобы вскрыть дверь. В процессе ожидания они подкармливали запертую собаку, просовывая еду через щель в дверном проеме.