Как избавиться от насекомых в доме: 10+ проверенных народных способов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как избавиться от тараканов

Независимо от того, как часто вы делаете уборку и насколько тщательно следите за порядком и чистотой, рано или поздно каждый может столкнуться с появлением в доме непрошеных гостей — насекомых-вредителей. Их может принести на шерсти домашний питомец, они могут заползти в открытое окно или по вентиляции от соседей. Сегодня расскажем, как избавиться от муравьев и клопов в доме или квартире, чем травить тараканов, как вывести блох и бороться с мокрицами.

Как избавиться от тараканов

Чаще всего в жилых домах встречаются такие неприятные соседи, как тараканы. Сами по себе они не опасны для человека, однако их вид многим неприятен, они могут занести на рабочие поверхности кухни различные инфекции, грибки и бактерии, а в редких случаях — вызвать аллергию и привести к астме у хозяев дома. Кроме того, если этих насекомых недавно травили соседи, то ваши домашние питомцы, которые нередко ловят и едят тараканов, тоже могут получить отравление.

Насекомые могут заползти в дом через открытые окна с улицы, по вентиляционной шахте, из подъезда. Кроме того, их можно случайно принести домой вместе с вещами из другой квартиры, привезти в сумке из отпуска или занести вместе с мебелью из магазина.

Чтобы знать, как избавиться от тараканов в квартире, необходимо понимать, что именно их привлекает в жилище человека:

Легкий доступ к воде — в раковине, из протекающих труб, из мисок для животных.

Доступ к еде, включая сухой корм для домашних животных.

Высокая влажность в кухне и ванной комнате.

Тепло и темнота.

Идеально всем этим условиям отвечает кухня — тараканы обустраивают гнезда в бытовой технике, шкафах под раковиной, около мусорного ведра, в ящиках со столовыми приборами, откуда легко добраться до стола с остатками пищи или немытой посудой. Также насекомые могут обитать на обратной стороне вентиляционной решетки или под обоями.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Чем травить тараканов

Если вы хотите узнать, как избавиться от тараканов навсегда, то стоит знать, что проще всего не допустить их появления в доме. Дело в том, что эти насекомые быстро размножаются, поэтому через некоторое время начинают искать новые территории для обитания. Тараканы — социальные насекомые, которые живут колониями, а потому у них есть определенная организация. Так, перед тем как осваивать новые площади, вредители отправляют на поиск подходящих мест разведчиков, которые оценивают объем «ресурсов» и пригодность нового жилья для большой колонии. Чтобы не допустить появления тараканов в доме, достаточно:

Закрывать водопроводные краны и следить, чтобы они не протекали.

Заботиться о своевременном устранении протечек в трубах.

Не оставлять надолго немытой посуду.

Вовремя выносить мусор.

Следить, чтобы на полу и на столе не оставались крошки и остатки еды.

Не оставлять в открытом доступе миски с кормом.

Единственным «слабым звеном» в этом случае может стать миска с водой для домашнего питомца. Однако если еды в доступе нет, вода не станет решающим фактором для основания колонии тараканов в вашем доме.

Если насекомые все же появились в вашем доме, то на помощь придут народные методы избавления от вредителей. Итак, как можно избавиться от тараканов самостоятельно:

Борная кислота. Не является ядом, но раздражает стенки пищевода тараканов. Хотя вещество давно используют для борьбы с насекомыми, резистентность к нему у них не выработалась. Борную кислоту можно купить в аптеке, причем приобретать необходимо порошок, а не раствор. Его можно просто рассыпать в местах обитания вредителей, но лучше приготовить приманки: смешать 2 ч. л. кислоты с 1 яичным желтком, добавить в смесь ванилин или сахар, скатать небольшие шарики и разложить в шкафах, под раковиной, около мусорного ведра. Добавим, что такой способ борьбы с тараканами не опасен для здоровья человека и домашних животных — борная кислота в незначительных количествах не нанесет вреда ни ребенку, ни собаке, ни коту. Но чтобы избежать возможных последствий, раскладывать приманки лучше в местах, недоступных для малышей и питомцев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Чем травить клопов

Нашатырный спирт. Универсальное средство не только для борьбы с вредителями, но и для уборки и дезинфекции помещений. Тараканы не переносят резких запахов, поэтому, чтобы отпугнуть их или заставить покинуть жилье, можно смешать 1 ч. л. нашатырного спирта с 1 л воды и протереть раствором все места обитания насекомых, а также возможные пути их миграции в квартиру — плинтуса, вентиляционные решетки, оконные рамы и косяки входных дверей. Запах нашатыря в указанной пропорции не опасен для здоровья обитателей квартиры, кроме того, он быстро выветривается. Обработку следует повторять каждые пару дней до полного исчезновения насекомых.

Аналогичными отпугивающими свойствами обладают уксус, хлорка, керосин и другие жидкости с резким запахом. Однако их применение может быть опасно для человека и домашних питомцев.

Низкие температуры. Тараканы не переносят низких температур, а потому до появления в обиходе различных средств бытовой химии крестьяне боролись с насекомыми, вымораживая избы. Этот метод работает и сегодня, однако применить его в квартире не получится. Да и в доме к нему прибегают в крайних случаях, поскольку вымораживать жилье необходимо не менее 5–6 часов, а температура во всех помещениях должна опуститься ниже минус 5 градусов. Чтобы избежать аварии, в доме необходимо перекрыть водопровод, отключить электричество и спустить воду из системы отопления, если она имеется.

Ловушки. Если насекомые только появились в доме и колония не успела разрастить, поймать тараканов можно в самодельную ловушку. Чтобы ее изготовить, смажьте пустую консервную банку изнутри растительным маслом, на дно положите печенье, фрукты или варенье. Насекомые будут заползать в ловушку на запах приманки, однако выбраться обратно из-за жира на стенках не смогут.

Как травить муравьев народными методами

Вопросом, как избавиться от муравьев, чаще всего задают владельцы дачных домиков и загородных коттеджей. Однако встретить этих мелких вредителей можно и в квартирах. Вывести таких насекомых сложнее, чем тараканов, но пускать ситуацию с ними на самотек тоже нежелательно, поскольку муравьи разносят различные инфекции, портят продукты питания, деревянные предметы, заползают внутрь бытовой техники, поедают домашние растения. Кусаются домашние муравьи редко, однако укус их довольно болезненный, а ранка может воспалиться. Кроме того, на укусы муравьев может возникнуть аллергическая реакция.

Как и в случае с тараканами, чтобы понять, как избавиться домашних муравьев, необходимо знать, что их привлекает в жилище человека:

Свободный доступ к еде и корму домашних животных.

Тепло.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как избавиться от домашних муравьев

Чтобы эффективно решить вопрос, как избавиться от муравьев в квартире, также следует понимать, как они пробираются в жилище:

Муравьев можно принести с улицы на обуви или одежде.

Насекомые могут попасть в дом на шерсти домашних питомцев.

Вредители приходят в квартиру от соседей из-за проведения дезинсекции.

В загородных домах муравьи случайно могут заползти с улицы.

Насекомые селятся в доме, потому что на этой территория в достаточном количестве имеются ресурсы для их жизни и размножения.

Муравьи является высокоорганизованными насекомыми, они имеют четкое социальное деление внутри коллектива, живут гнездами, где главную роль играет матка. Поэтому самый эффективный способ избавиться от муравьев — поиск гнезда и уничтожение матки. Обычно колония муравьев селится в тихом теплом и темном месте — под половыми досками, под навесными или натяжными потолками, в вентиляционных ходах. Гнездо найти легко, проследив за тем, куда движутся рабочие муравьи. Когда колония обнаружена, ее необходимо обработать инсектицидными аэрозолями, которые гарантированно подействуют на всех насекомых в муравейнике. Однако такой способ опасно применять в квартире, где есть маленькие дети и домашние животные. Поэтому попробовать избавиться от муравьев в домашних условиях можно народными методами:

Сода. Один из наиболее эффективных методов борьбы с этими насекомыми. Попадая в организм, сода вступает в химическую реакцию с муравьиной кислотой, что быстро приводит к гибели особи. Чтобы муравьи съели содовую приманку, порошок необходимо смешать в пропорции 1:1 с сахаром.

Борная кислота. Эффективное против муравьев и безопасное для человека средство. Попадая в организм насекомого, борная кислота воздействует на нервную систему и приводит к гибели особи. Приманка в данном случае готовится из смеси кислоты с сахаром и воды или яичного желтка.

Пахучие вещества и хозяйственное мыло. Муравьи в силу высокой организации никогда не движутся хаотично, а прокладывают так называемые тропы. Проползая по ним, особи помечают путь своими феромонами, чтобы другие могли следовать за ними. Чтобы сбить насекомых с пути в муравейник, необходимо перебить этот запах другими сильно пахнущими веществами. Например, эфирными маслами, уксусом, нашатырным спиртом или хозяйственным мылом. Все места, где вы замечали дорожки насекомых, следует промыть раствором нашатыря, уксуса или эфирного масла (1 ч. л. на 1 л воды, мыло — в любом количестве). Кстати, такой метод поможет ликвидировать матку в гнезде — для этого необходимо опрыскать или облить муравейник раствором.

Дрожжи. Муравьи не откажутся полакомиться любыми съедобными веществами. Дрожжи — не исключение. Попадая в организм насекомого, они разбухают и приводят к гибели особи. Дрожжи можно смешать с сахаром или медом, скатать в шарики и разложить в местах скопления муравьев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как избавиться от тараканов навсегда

Как избавиться от клопов в квартире

Если муравьи и тараканы не представляют непосредственной опасности для человека, то клопы являются кровососущими насекомыми, которые переносят опасные болезни. Как правило, о наличии в доме клопов человек узнает из-за зудящих укусов на теле, по пятнам крови, которые остаются на постельном белье, благодаря специфическому запаху и экскрементам насекомых, которые остаются на мебели. Чтобы понять, как избавиться от клопов, необходимо знать, как они появляются и что их привлекает в жилище человека:

Высокая влажность.

Тепло.

Темнота.

Клопы — ночные насекомые, пик их активности приходится на период с 02:00 до 07:00. Они питаются кровью человека, на домашних животных нападают редко. Особенно опасны их укусы для маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом и аллергиков.

Прежде чем травить клопов, следует понять, откуда они появляются в доме:

Насекомые могут через щели в плинтусах и перекрытиях прийти от соседей.

Заползти из подъезда через входную дверь.

Клопов можно привезти из отпуска в чемодане.

Вредители могут попасть в квартиру на одежде из другого дома.

Эти насекомые очень живучи, они могут обходиться без пищи более 3 месяцев, выживают при температурах до минус 17 градусов, устойчивы к бытовым способам дезинфекции. Однако если клопы появились в вашем доме недавно, то избавиться от насекомых можно народными методами:

Столовый уксус 9%. Жидкостью в неразбавленном виде следует протереть все поверхности в доме.

Эфирные масла или пахучие травы. Эфирные масла следует развести в воде и обрызгать места обитания насекомых из пульверизатора. Сухие травы — полынь, валериану, розмарин — поджечь, затем загасить пламя и с тлеющими ветвями обойти всю квартиру.

Легковоспламеняющиеся пахучие жидкости. Бензин, скипидар или керосин считаются наиболее эффективными методами борьбы с клопами. Жидкости можно развести в пропорции 1:3 водой и протереть ими все поверхности, включая мягкую мебель. Находиться в помещении после этого не рекомендуется, пока запах не выветрится.

Вымораживание. Процедуру можно провести только в частном доме, по аналогии с методом борьбы с тараканами. Однако в данном случае температура в помещении должна опуститься ниже минус 25 градусов.

К сожалению, эти способы не всегда приносят результат: нередко хозяевам приходится выбрасывать зараженную насекомыми мягкую мебель и приглашать профессиональную службу дезинсекции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как избавиться от клопов

Как вывести из дома блох и мокриц

Есть еще два вида вредителей, которые нередко досаждают владельцам домов и квартир: блохи и мокрицы.

Следует знать, что блохи, которые отравляют жизнь собакам и кошкам, не кусают человека. А человеческая блоха не трогает домашних питомцев, при этом является переносчиком смертельных для людей заболеваний. Именно человеческие блохи были распространителями чумных эпидемий в древности и в Средневековье. Попасть в дом они могут с мышами и крысами, а также заползти в квартиру с чердака или из подвала. Их, как и других паразитов, привлекает наличие пищи (в данном случае — кровь человека), тепло, повышенная влажность и темнота.

Блохи живут в швах одежды, в детских игрушках, в мягкой мебели и постельном белье. Для избавления от них необходим комплексный подход. Будьте готовы провести генеральная уборку со стиркой одежды, штор, игрушек, чехлов для мебели в горячей воде — до 90 градусов. Если такой способ дезинфекции испортит вещь, то ее следует обязательно обработать отпаривателем. После этого квартиру необходимо обработать растворами эфирных масел с резким запахом — кедра, сосны, лимона. В предполагаемых местах обитания блох также можно разложить смесь пивных дрожжей и чеснока. Кроме того, всю квартиру необходимо обработать водным раствором соды с поваренной солью или смесью нашатыря с водой.

Человеческая блоха больше по размеру, чем собачья, и отличается более светлым окрасом. Поэтому если вы заметили в доме черных мелких прыгающих насекомых, то это паразиты, представляющие опасность для животных. Для избавления от них необходимо искупать питомца со специальным шампунем или дегтярным мылом, выловить оставшихся насекомых из шерсти руками и обработать животное ветеринарными средствами для борьбы с блохами. Места обитания животного — диван, подстилки, лежанки — необходимо выбросить или постирать в кипятке, обработать паром, раствором нашатыря.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как избавиться от насекомых

Еще один неприятный сосед, которого можно встретить в собственной квартире — мокрица. Это не насекомое, а представитель ракообразных. Однако внешний вид этого существа пугает больше, чем другие домашние паразиты. Такие обитатели заводятся в доме при высокой влажности, из-за обилия пыли и при нерегулярной уборке поверхностей в ванной и кухне. Зимой, если квартира несвоевременно проветривается, их также можно встретить в жилых комнатах или кладовках. В квартиру мокрицы летом попадают с улицы через окна и двери, их также можно занести вместе с землей для растений или на инвентаре для земляных работ.

Хотя прямой угрозы для человека эти существа не представляют, они могут выступать переносчиками инфекций, грибков и других паразитов. Для успешной борьбы с ними достаточно вовремя проветривать помещения, регулярно проводить уборку ванной комнаты и кухни и не оставлять влажными поверхности. Чтобы отпугнуть мокриц, можно рассыпать на полу в ванной и кухне табак или борную кислоту. Также используют известь, жгучий красный перец или хлорку, но такие методы могут нанести вред здоровью домашних питомцев.

Как избавиться от муравьев, клопов, тараканов и блох промышленными средствами

Однако если ситуация с насекомыми в квартире запущенная или источником пополнения рядов вредителей являются нечистоплотные соседи, то следует попробовать промышленные средства для борьбы с паразитами. Мелки и гели, как правило, безопасны для детей и домашних животных, а вот аэрозоли и яды могут стать причиной отравления не только хозяев помещения, но и соседей.

Есть и другая проблема — почти все паразиты со временем приобретают устойчивость к воздействию популярных промышленных инсектицидов. Поэтому их приходится часто менять, а война с насекомыми становится бесконечной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как вывести из дома блох

Если вы попробовали несколько народных и промышленных средств, а желаемого результата так и не достигли, то следует обратиться за помощью к профессионалам.

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