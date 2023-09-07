Лор объяснил, как правильно лечить кашель Лор Зайцев: правильно подобранный препарат поможет быстрее вылечить кашель

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Для того чтобы вылечить кашель, важно подобрать правильный препарат, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, необходимо подобрать эффективное лекарство, а это зависит от типа кашля — сухого или влажного.

Кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом. Часто человеку хочется кашлять, а этот препарат блокирует кашель. А если кашель провоцирует мокрота, то первым действием ее нужно разжижить, а второй препарат должен уменьшать количество мокроты. То есть здесь понадобятся отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства, вплоть до небулайзеров, — сказал Зайцев.

Если кашель сухой, нужно гасить воспаление, в этом случае подойдет противокашлевый препарат.

Кашляя, человек еще сильнее воспаляет заднюю стенку глотки и надрывает ее, вплоть до кровотечения и разрыва слизистой, повышается внутричерепное давление. Поэтому назначаются противокашлевые препараты вместе с антисептиками и, возможно, антибиотиками, — добавил врач.

При кашле Зайцев рекомендовал не подбирать препарат самостоятельно, а посоветоваться со специалистом.

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