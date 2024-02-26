Школьник в Приморье скончался от огнестрела на охоте с отцом Мальчика смертельно ранили на охоте из-за неосторожного обращения с оружием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморье 11-летний ребенок скончался от огнестрельного ранения, находясь на охоте с отцом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Трагедия произошла 25 февраля на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа. По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенка мог случайно застрелить двоюродный брат, когда дети остались без присмотра взрослых.

В прокуратуре сообщили, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое взрослые оставили без присмотра, когда отец мальчика со знакомым зашли в лесной дом. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Прокуратура города Дальнегорска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего, — отметили в надзорном ведомстве.

Как уточняет Telegram-канала Amur Mash, отец погибшего ребенка служит полицейским. По данным канала, на момент трагедии сезон охоты был официально закрыт.

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