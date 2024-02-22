Льготная ипотека: условия, доступные программы и все, что нужно знать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Льготная ипотека — 2024

Льготная ипотека — неотъемлемая часть жилищного вопроса в России. Разбираемся, в чем суть господдержки, как оформить кредит по выгодной ставке и кому положены льготы.

В чем суть льготной ипотеки

Льготная ипотека, она же ипотека с поддержкой государства, — это комплекс программ, позволяющих россиянам приобрести недвижимость на особых условиях. Гражданин РФ 18 лет и старше, имеющий соответствующий стабильный заработок, может стать заемщиком по ипотеке по ставке ниже рыночной (за компенсацию разницы для банков отвечает само государство).

Суть льготной ипотеки состоит в облегчении покупки недвижимости для конкретных слоев населения. Так, льготная семейная ипотека предназначена для супружеских пар с маленьким ребенком. Ипотека для работников сферы IT упрощает покупку недвижимости россиянам, задействованным в области информационных технологий.

Существует и другая разновидность программ льготной ипотеки — территориальная. Ее задача — повысить плотность населения и уровень жизни в ряде регионов РФ, например на Дальнем Востоке и в Арктике.

Условия льготной ипотеки в 2024 году

В 2024 году оставить запрос на льготную ипотеку может любой платежеспособный россиянин от 18 лет. На момент написания статьи кредит с господдержкой выдается на следующих условиях:

ставка — <6% годовых;

сумма — <6 миллионов рублей;

первый взнос — >30% от стоимости объекта (далее формулировка «от стоимости объекта» будет опущена);

период выплачивания — <30 лет;

зона действия — территория РФ.

Текущие условия льготной ипотеки актуальны до начала июля 2024 года. Так же обстоят дела с льготной ипотекой для семей. Мы еще вернемся к периоду действия госпрограмм в конце данной статьи.

Какое жилье можно взять на льготную ипотеку

Льготная ипотека на жилье действует при покупке следующих видов недвижимости:

первичной достроенной квартиры, т. е. купленной у застройщика;

первичного достроенного частного дома;

квартиры в строящемся доме или строящегося частного дома (у застройщика по ДДУ);

земельного участка для возведения частного дома.

Льготная ипотека на жилье может покрыть затраты на строительство частного дома — как самостоятельного, так и по договору подряда.

Условия базовой льготной ипотеки в 2024 году не предусматривают сделки на вторичном рынке. Однако некоторые программы являются исключением. Например, семьям с маленькими детьми разрешено купить жилье-вторичку в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Условия льготной ипотеки

Актуальные программы льготной ипотеки

Наравне с базовой льготной ипотекой в 2024 году действуют такие госпрограммы, как:

Рассмотрим общие положения каждой из них.

Семейная ипотека

Оформляется для покупки готового или строящегося первичного жилья, приобретения жилья у собственника в ДФО или рефинансирования уже открытого кредита.

Распространяется на семьи:

с маленьким ребенком, рожденным в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года;

с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия;

с ребенком с инвалидностью, рожденным 1 января 2024 года и позже.

Льготная ипотека для семей с детьми подразумевает:

ставку — <6%;

взнос — >20%;

сумму — <6 миллионов рублей (исключение: МСК, СПБ, МО, ЛО — 12 миллионов рублей).

Часть первичного взноса может погасить материнский капитал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Суть льготной ипотеки

Ипотека для работников IT-компаний

Направлена на повышение качества жизни граждан, работающих в сфере IT. Позволяет приобрести готовую или находящуюся на стадии строительства недвижимость, а также участок земли с последующим возведением частного дома.

Особенности программы:

ставка — <5%;

первый взнос — >20%;

сумма — <18 миллионов рублей (для регионов с населением более 1 миллиона) или 9 миллионов рублей (для регионов с населением 1 миллион и меньше).

Особые требования касаются заработка заемщика. IT-сотрудник возрастом младше 35 лет может стать заемщиком вне зависимости от заработной платы. А вот работник старше 35 лет должен получать:

>150 000 рублей (для МСК);

>120 000 рублей (для городов-миллионников);

>70 000 рублей (для городов с населением менее 1 миллиона).

Во всех трех случаях сумма приведена до вычета налогов.

Сельская ипотека

Актуальна для всех жителей сельской местности (с населением менее 30 тысяч человек) или граждан РФ, собирающихся туда переселиться.

Условиями программы являются:

ставка — <3%;

первый взнос — >20%;

сумма — <6 миллионов рублей;

срок кредитования — 25 лет.

Можно приобрести как недвижимость у застройщика, так и вторичку или участок для возведения дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Льготная ипотека на жилье

Дальневосточная ипотека

Данная программа актуальна для граждан РФ до 35 лет и людей любого возраста, владеющих гектаром в ДФО. Условия кредитования:

ставка — <2%;

первый взнос — >20%;

сумма — <6 миллионов рублей (или 9 миллионов для жилья (готового или планируемого) более 60 квадратных метров).

Кредит выдается на жилье у застройщика и на вторичку в сельской местности.

Арктическая ипотека

Этот вид кредита выдается молодым семьям (до 35 лет) с детьми и без, работникам из сфер медицины или образования возрастом 21–70 лет и участникам госпрограмм по освоению дальних регионов РФ.

Кредит выдается на следующих условиях:

ставка — <2%;

первый взнос — >20%;

сумма — <6 миллионов рублей (или 9 миллионов для жилья более 60 квадратных метров).

Ипотеку можно направить как на возведение частного дома, так и на покупку недвижимости, находящейся на этапе строительства.

Как оформить льготную ипотеку в банке

Льготная ипотека оформляется в государственных банках-партнерах. В этот перечень входит более 60 организаций. В их числе — большинство популярных среди россиян банков, а именно — Сбер, «ФК Открытие», Россельхозбанк и другие.

Для оформления ипотечного кредита гражданин должен иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, СНИЛС), а также справку 2-НДФЛ о доходах. Справку можно запросить на месте работы или удаленно заказать на портале ФНС.

Как изменится льготная ипотека в 2024 году

Последний вопрос, на который надо ответить, — актуальность программ льготной ипотеки в 2024 году. Описанные выше госпрограммы действительны в течение следующих сроков:

общая — до 1 июля 2024 года;

семейная — до 1 июля 2024 года (исключение: опекуны с детьми с инвалидностью — до 31 декабря 2024 года);

сельская — бессрочно;

IT — до 1 января 2025 года;

дальневосточная — до 1 января 2031 года.

Однако в ближайшее время эти условия, вероятно, будут пересмотрены. Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что в данный момент решается вопрос сохранения текущих условий льготной ипотеки с детьми после 1 июля. Как только появится свежая проверенная информация, мы обновим материал.

Читайте также:

Производственный календарь на 2024 год: выясняем режим труда и отдыха

Дефолт — что это такое, чем он грозит и случится ли в 2024 году

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Что нужно знать о секторе Газа: местонахождение, история, причины войны

Юлия Тимошенко — «железная леди» Украины. Что с ней сейчас?