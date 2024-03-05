В Госдуме решили усилить патриотическую работу с молодежью Депутат Метелев: Госдума рассмотрит поправки об усилении работы Роспатриотцентра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проверка Счетной палаты выявила недостатки в работе Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентра), и чтобы исправить эти недочеты, Госдума рассмотрит поправки в закон о молодежной политике, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, пока у Роспатриотцентра нет критериев оценки социального эффекта от проводимых им мероприятий, а это не позволяет оценить обоснованность масштабов этих мероприятий.

Как пообещал парламентарий, проблема отсутствия утвержденных параметров, позволяющих оценивать влияние мероприятий Роспатриотцентра на молодежь, вскоре будет решена. Новый законопроект позволит Росмолодежи (учредителю Роспатриотцентра) разрабатывать и утверждать основные критерии эффективности молодежной политики.

Эта проблема касается не только указанного учреждения, но и нашей сферы в целом. Комитет по молодежной политике готовит поправки в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», которые наделят Росмолодежь полномочиями по разработке и утверждению перечней ключевых показателей эффективности реализации молодежной политики, — подчеркнул Метелев.

Как отмечает издание, Роспатриотцентр был создан в 2002 году. В его задачи входит организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Общий объем субсидий из федерального бюджета Роспатриотцентру в 2021-2023 годах составил 3,2 млрд рублей.

Ранее член ученого совета Музея Победы писатель Артем Драбкин заявил, что бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, могли бы вести дополнительные курсы для учеников. Он подчеркнул, что для этого участникам спецоперации потребуется пройти подготовку.