Писатель объяснил, смогут ли бойцы СВО преподавать историю в школах Писатель Драбкин: бойцы СВО смогут вести дополнительные курсы в школах

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Бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, вряд ли смогут полноценно преподавать историю в школах, но они могли бы вести дополнительные курсы для учеников, заявил член ученого совета Музея Победы писатель Артем Драбкин. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что для этого участникам спецоперации потребуется пройти подготовку.

Вряд ли разговор идет о преподавании, скорее все-таки о ведении курсов дополнительных. Те люди, которые захотят (их будет не так много), — возможно, они должны будут пройти дополнительную подготовку, — отметил эксперт.

Писатель пояснил, что бойцы смогут рассказывать школьникам о спецоперации, как раньше ветераны рассказывали о ВОВ. При этом встает вопрос о качестве подачи материала, уточнил Драбкин. По его словам, ветеранам СВО нужно будет оказать помощь и поддержку. Кроме того, им необходимо предоставить возможности для социализации.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что ветеранов СВО необходимо привлекать к ведению уроков «Основы безопасности и защита Родины», которые появятся в расписании российских школ с 1 сентября. По ее словам, для повышения заинтересованности участников боевых действий в педагогической работе им нужно доплачивать.