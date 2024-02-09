Ветеранам СВО предложили доплаты за преподавание основ безопасности Депутат Лантратова: работающим в школах ветеранам СВО нужны доплаты

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ветеранов СВО необходимо привлекать к ведению уроков «Основы безопасности и защита Родины», которые появятся в расписании российских школ с 1 сентября, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, для повышения заинтересованности участников боевых действий в педагогической работе им нужно доплачивать по пять тысяч рублей в месяц первые 10 лет, а затем выплачивать федеральную надбавку в размере МРОТ.

Как пояснила депутат, для наделения педагогов-ветеранов особым статусом в школах предлагается запустить федеральную программу, по которой участников СВО предлагается бесплатно учить в педагогических вузах, а после трудоустройства в школы на должность учителя доплачивать им ежемесячно по пять тысяч рублей в течение первых 10 лет, а затем выплачивать федеральную надбавку в размере МРОТ в каждом конкретном регионе.

В Минпросвещения инициативу поддержали, отметив, что сейчас в бюджете не заложены средства на эти цели. По словам Лантратовой, она намерена предложить правительству предусмотреть в бюджете на 2025 год соответствующие расходы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ветераны спецоперации абсолютно точно будут привлечены к работе с подрастающим поколением. На уроках «Основы безопасности и защиты Родины» школьникам с 5-го по 11-й класс объяснят, какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения, в том числе в случае военной угрозы, и обучат пользоваться средствами защиты. В старшей школе теоретические знания подкрепят практическими занятиями по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовке.