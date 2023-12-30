16 лучших настольных и не только игр для компании и для семьи с детьми Представляем топ-16 настольных и командных игр для интересного вечера в компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучшие настольные игры

Впереди длинные новогодние праздники. В этом году мы будем отдыхать с 30 декабря по 8 января — целых 10 дней, почти полноценный отпуск. Многие россияне предпочитают на каникулы уезжать в путешествие, однако это доступно не всем. Но и в родном городе можно найти множество развлечений: катание с горок, поход на городские елки, посещение театров. В конце концов, можно просто почитать книгу или посмотреть кино. Но как быть, если у вас большая семья или в каникулы вы будете принимать шумные компании друзей? Есть отличный выход — настольные игры. Впрочем, это название условное — проводить такие мероприятия можно не только за столом. Мы подготовили для вас топ-10 настольных игр, которые помогут приятно скоротать вечер в большой компании, а также небольшую подборку других интересных командных состязаний.

Топ настольных игр для двоих

Начнем с классических вариантов игр, в которых могут участвовать всего два игрока

шахматы

шашки

нарды

карты

эрудит

морской бой

Все эти игры знакомы нам с детства, и нет нужды заново описывать их правила. Некоторые из них могут считаться азартными, но мы будем считать, что игра ведется на интерес. Самое главное, что оборудование для такого времяпрепровождения можно найти в недрах антресолей или на полке в кладовке — доску для шахмат или нард, набор для эрудита. Если речь идет о покупке нового набора для игры, то некоторые варианты сегодня могут стоить довольно дорого. Для игры в морской бой достаточно будет листа бумаги и ручки, да и колода игральных карт найдется в любом доме.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные игры носят не только развлекательный характер, но и полезны с развивающей точки зрения. Так, шахматы и шашки развивают логику, умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед и выстраивать стратегию. Различные карточные игры легко даются людям с математическим складом ума, поскольку во многих из них как правило побеждает тот, кто запоминает движение карт в колоде. Морской бой также учит просчитывать и анализировать поведение «противника», кроме этого, здесь в работу включается пространственное мышление.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Топ настольных игр для двоих

Замечательная игра «Эрудит», которую сегодня можно также найти в продаже под названием «Скрэббл» (от англ. Scrabble — «рыться в поисках чего-либо»), подойдет даже для малышей, которые уже научились читать и составлять слова — настолка позволяет в короткие сроки расширить словарный запас, а также учит терпению, усидчивости, умению сосредоточиться и просчитывать различные варианты размещения слов на доске, чтобы получить больше очков. Отметим, что в «Эрудит» могут играть до восьми игроков, а потому такой вариант времяпрепровождения можно назвать еще и лучшей интеллектуальной настольной игрой для компании.

Партии в некоторых из этих игр занимают от 20 минут до получаса, в другие можно играть целый вечер. При этом игру в шашки, шахматы, эрудит и морской бой легко прервать, чтобы вернуться к ней позже.

В некоторые из этих игр могут играть не только двое оппонентов, но и большее количество участников. Кроме этого, если компания большая, а шахматная доска, например, одна, вполне можно сыграть, объединившись в команды.

Добавим, что шахматы, шашки и нарды во многих странах мира входят в топ лучших настольных игр. При этом, по мнению некоторых исследователей, шахматы считаются самой популярной игрой в мире.

Топ настольных игр для детей

Стоит отметить, что маленьким детям будут интересны не только специально разработанные для каждой возрастной категории игры, но и взрослые варианты, адаптированные для детей. Так, в советское время популярны были детские наборы домино, где на костях вместо точек были нарисованы различные сорта ягод. Принцип игры был немного другой, нежели во взрослой версии, — нужно было составлять кости таким образом, чтобы одинаковые картинки располагались рядом. Однако процесс от этого не становился менее увлекательным. Сегодня в продаже можно найти аналогичные наборы — с разными геометрическими фигурами, персонажами из мультфильмов или рисунками животных.

Еще один способ занять компанию детей или вовлечь малышей в игру вместе со взрослыми — настолка под названием дженга, ее русский вариант называется «Башня». Для этой игры требуется специальный набор плашек или блоков, из которых в особом порядке выстраивается башня. Задача игроков вытащить плашку снизу и переложить ее наверх так, чтобы не рухнуло все сооружение. Бывают расширенные версии, когда на каждой плашке, которую вытаскивает игрок, написано задание — например, прокукарекать, спеть песню или исполнить танец. Дженга давно стала классикой и входит в топ настольных игр во всем мире. Она тренирует мелкую моторику, помогает развить пространственное мышление и учит терпению.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Топ настольных игр для детей

Еще одна игра, которая будет интересна малышам и взрослым, не требует специального оборудования. Этот вариант времяпрепровождения активно использовали детсадовские воспитатели в советское время — называется игра испорченный телефон. Ее суть в том, чтобы участники друг за другом по цепочке передали какое-либо слово, которое произносится шепотом в ухо соседу. Как правило, выбирают сложнопроизносимые слова, что добавляет комичности.

Кстати, эта игра имеет несколько уровней сложности. В варианте для подростков можно использовать специальные карточки, где изображена какая-либо сценка или ситуация, которую нужно шепотом рассказать соседу.

В любом случае вариант, который произносил первый игрок, и тот, что был услышан последним, совпадают редко. Чем большее количество человек участвуют в испорченном телефоне, тем забавнее.

Топ настольных игр для всей семьи

Отличным вариантом настольной игры для большой семьи, где присутствует сразу несколько поколений, станет домашнее лото. Новые наборы сегодня стоят довольно дорого, однако в квартире у ваших родителей или бабушек и дедушек вполне может отыскаться советский набор из бочонков, карточек с числами и фишек. Стоит отметить, что такая игра будет интересна даже самым маленьким членам семьи, если они уже выучили числа. Кстати, во многих странах мира различные версии лото считаются азартной игрой наравне с домино, нардами и картами. В России при этом лото входит в топ настольных игр для семьи или большой компании.

Также среди лучших настольных игр для всей семьи необходимо выделить «Монополию». Она будет интересна детям в возрасте от восьмим лет, а также продвинутым дедушкам и бабушкам. Наборы для «Монополии» стоят не очень дорого, при этом в продаже можно найти различные варианты игры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Топ настольных игр для всей семьи

Суть этой игровой модели в том, что каждый игрок на одном поле строит свою собственную империю, используя стартовый капитал. Побеждает тот, кто сохранил и приумножил свои накопления, выстроив правильную стратегию.

«Монополия» позволяет отточить все способности, важные для повседневной жизни в современном мире — умение правильно распоряжаться денежными средствами, грамотно расходовать капитал, вести переговоры с соперниками, просчитывать возможные варианты развития и анализировать ситуацию. Отметим, что на сегодняшний день «Монополия» считается лучшей «экономической» настольной игрой.

Топ настольных игр для компании

Одной из самых популярных игр для большой компании, где присутствуют малознакомые люди или представители разных поколений, можно считать игру «Крокодил». В нее можно играть со специальными карточками, а можно обойтись и без них. Суть игры в том, что один человек жестами должен объяснить загаданное им слово. Обычно это существительное, однако правила можно оговорить заранее и придумывать глаголы, понятия, различные литературные произведения или художественные фильмы.

Еще одна игра для большой компании называется «Шляпа». Для нее также можно купить специальные карточки, или полагаться только на собственную фантазию. Она похожа на «Крокодил», однако в данном случае объяснять загаданное необходимо с помощью любых слов, кроме однокоренных. Еще интереснее, если в эту игру играть по цепочке, наподобие испорченного телефона, в этом случае для всех игроков потребуются беруши или им придется просто закрыть уши руками. Пока один человек объясняет соседу загаданное слово, остальные не должны слышать объяснений.

Ну и конечно нельзя не упомянуть такую популярную игру, как «Мафия». При желании для нее можно купить специальные карточки, а можно обойтись подручными средствами. Правила этой игры известны во всем мире — вся компания делится на мирных жителей, мафию и несколько дополнительных персонажей, например, доктора, маньяка, комиссара. Управляет процессом ведущий. Задача мирных жителей — вывести на чистую воду преступников, задача мафии — устранить оппонентов. Игра носит психологический характер и во многом строится на умении блефовать и прятать свои эмоции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Топ настольных игр для компании

Топ настольных игр для взрослых

По понятным причинам мы не можем здесь привести все известные и популярные игры, в которые можно играть только тем, кому уже исполнилось 18 лет. И все же два варианта мы подыскали. Первый — забавная игра, которая называется «Кто я?». Суть ее в том, что все участники за столом получают и наклеивают себе на лоб стикер, на котором указан литературный или кинематографический персонаж, животное или какой-либо предмет. Все участники видят надписи на стикерах у соседей, но не видят свою. Задача каждого игрока, задавая односложные вопросы компании, угадать слово, которое написано на его стикере.

Также для компании взрослых подойдет игра «Мозгобойня». В классическом варианте это сложное мероприятие, для проведения которого требуется различное оборудование, в том числе звуковое и демонстрационное. Однако игру легко адаптировать под свои потребности и имеющиеся условия и обойтись в конечном счете обычным ноутбуком. Главное в этом способе времяпрепровождения — уровень интеллекта участников, их находчивость и умение работать в команде.

В классическом варианте «Мозгобойня» состоит из семи туров, в каждом из которых семь заданий, в том числе на знание языка, истории, географии, математики и различных фактов из всех сфер жизни. Также бывают задания, связанные с познаниями в сфере искусства. «Мозгобойня» во многом похожа на «Что? Где? Когда?», с тем лишь отличием, что задания участникам предъявляются не столь сложные.

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