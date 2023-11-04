Стало известно, благодаря кому удалось вернуть Казанскую икону Богоматери Патриарх Кирилл заявил, что искусствовед помог вернуть Казанский образ в храм

Фото: patriarchia

Патриаршее служение в праздник Казанской иконы Божией Матери

Выдающийся искусствовед помог вернуть подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной долгие годы, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в Успенском соборе. По его словам, которые передает пресс-служба РПЦ, этот человек много лет посвятил изучению древнерусской иконописи.

Икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди, и в какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, о котором я скажу сегодня позже, — искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи, — сообщил патриарх.

По словам предстоятеля РПЦ, благодаря тщательной искусствоведческой экспертизе удалось определить, что это именно та икона, в руках с которой Минин и Пожарский освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из Москвы. Патриарх Кирилл добавил, что найденный чудотворный образ считается одной из самых драгоценных святынь РПЦ.

Икону Казанской Божией Матери вернули на Красную площадь в Казанский собор. Патриарх Кирилл пригласил всех желающих посетить храм и приложиться к святыне, «таким образом сопричетая себя великой истории».