Среди христианских святынь немало чудотворных образов. Однако среди них совсем немного икон, которые дошли до нас сквозь тысячелетия. Иверская икона Божией Матери — одна из чудотворных святынь, которая была обретена более тысячелетия назад. Сегодня расскажем об истории иконы, а также узнаем, почему 25 февраля христиане отмечают праздник обретения Иверской иконы.
История явления Иверской иконы Божией Матери
Иверская икона, как и прочие образы Богоматери, берет свое начало от изображения Девы Марии с младенцем Иисусом, сделанного одним из сподвижников апостола Павла — евангелистом Лукой. На Иверском образе в левой руке Богоматерь держит Спасителя, а другой указывает на него. Сам же младенец Иисус правой рукой благословляет верующих, а в другой держит свиток — прообраз Евангелия. Благодаря особому расположению рук и головы Богоматери у смотрящего на икону создается впечатление, будто Дева Мария защищает младенца.
Первые упоминания об иконе относятся к середине IX века: легенда гласит, что именно в это время в городе Никея в Византии (современный город Изник в Турции) образ хранился в доме одной благочестивой вдовы. Во время иконоборческой кампании, учиненной византийским императором Феофилом, солдаты пришли в дом женщины и стали требовать выдать им икону. Христианка стала сопротивляться, тогда один из воинов кинул в икону копье, попав точно в лик Богоматери. Икона выдержала удар, а когда копье вытащили, из иконы потекла кровь. Считается, что на образе до сих пор виден след от острия — на щеке Богоматери.
Вдова подкупила служивых и попросила у них время до утра, чтобы помолиться перед образом и проститься с ним. Когда солдаты, взяв деньги, ушли, женщина позвала сына и они, чтобы спасти икону, ночью опустили ее в море.
Как появился первый храм Иверской иконы Божией Матери
Следующее упоминание об образе датируется XI веком, когда монахи Иверского монастыря увидели столп огня, бьющий из моря близ Афона. Братья спустились к воде и увидели стоящий прямо на поверхности воды образ Богоматери с младенцем. Монахи принесли икону в монастырь, отслужили благодарственный молебен и оставили ее в храме. Однако утром обнаружилось, что образ был перенесен на место над вратами в монастырь. Икону вернули в храм, но на следующее утро история повторилась. В конце концов икону поместили в киот и закрепили над вратами на территорию Иверского монастыря. Считается, что Богоматерь не хотела, чтобы ее охраняли монахи, но хотела сама быть их хранительницей. С тех пор этот образ еще называют Вратарницей.
Спустя некоторое время специально для иконы Богоматери, который в народе стали называть Иверской, монахи построили отдельный храм на территории монастыря рядом с воротами. Образ находится здесь, в храме Иверской иконы Божией Матери, до сих пор.
Почему 25 февраля — праздник Иверской иконы Божией Матери в России
Попасть в Иверский мужской монастырь на Афоне, чтобы поклониться чудотворной иконе, очень сложно даже паломникам, которых редко допускают сюда. Именно поэтому с образа было сделано несколько списков, которые считаются такими же чудотворными, как оригинал.
В Россию первый список был привезен в середине XVII века — по просьбе будущего патриарха Никона один из монахов в течение года создавал точную копию иконы, которую торжественно привезли в Москву 26 октября 1648 года. Икона стала считаться царской и до начала ХХ века находилась в Новодевичьем монастыре.
Спустя короткое время еще одну копию лика Богоматери из Иверского монастыря доставили в мужской монастырь на Валдае. Это произошло 25 февраля 1656 года. Стоит отметить, что Валдайская обитель была создана самим патриархом Никоном по образу и подобию Афонского Иверского монастыря. Сегодня в Валдайском Иверском Богородицком Святоозерском монастыре ежегодно 25 февраля отмечается праздник обретения иконы.
Однако церковный праздник обретения Иверской иконы православные отмечают не только 25 февраля и 26 октября. Еще одна дата выпадает на 6 мая, она появилась в 2012 году, когда один из старейших списков, попавших в начале ХХ века в Исторический музей, был возвращен Церкви.
Еще один список иконы до революции размещался в киоте над Воскресенскими воротам Московского Кремля. После прихода к власти Советов образ оказался в Сокольнической церкви. В последнее десятилетие ХХ века его вернули в надвратный киот, а в храм в Сокольниках с Афона доставили еще один список.
Также списки иконы, вывезенные эмигрантами из России в начале ХХ века, сегодня можно найти в православных храмах Парижа, Рима и на Гавайях.
О чем просят в молитвах к Иверской иконе
К Иверской иконы Божией Матери, как и к другим образам Девы Марии с Иисусом, обращаются с просьбами о помощи и защите. Традиционно принято считать, что к Иверской иконе обращаются с молитвами о:
- Защите дома и семьи от врагов, недоброжелателей, стихийных бедствий. Небольшую икону Иверской Божьей матери Вратарницы нередко вешают над входом в дом.
- Взаимной любви и счастье в браке. Считается, что Богоматерь помогает сохранить семью даже в самых безнадежных случаях.
- Исцелении, в том числе от тяжелых зависимостей. Именно перед этой иконой молятся об избавлении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости.
- Утешении для тех, кто потерял близких людей. Считается, что Богоматерь посылает молящимся помощь, благодаря которой они могут оправиться от потери и жить дальше.
- Рождении детей. Иверский образ, как и другие иконы Богородицы, считаются чудотворными для пар, которые долгое время не могут зачать ребенка.
- Избавлении от греховных мыслей. Богоматерь помогает тем, кто молит о помощи, встать на путь истинный и сохранить себя от непристойных мыслей.
Как православные будут отмечать праздник 25 февраля 2024 года
День обретения образа, 25 февраля 2024 года, в этот раз приходится на воскресенье. Утром верующие христиане идут в церковь, возносят благодарственные молитвы в честь обретения чудотворной иконы. Перед молитвой к образу можно поставить свечу, положить свежие живые цветы.
Считается, что в этот день нельзя в одиночку ходить в баню, особенно в темное время суток. Не следует заговаривать на улице с незнакомыми людьми, чтобы не попасть в беду. Не нужно хвастаться своими успехами и победами, рассказывать о них даже близким людям, чтобы не потерять то, что было достигнуто. Запрещается ругаться, ссориться, сквернословить, вступать в любые конфликты с кем бы то ни было. Также в этот праздник, согласно народным поверьям, следует обязательно надевать нарядную, яркую одежду.
Как правильно молиться перед Иверской иконой Божией Матери
Служители Церкви отмечают, что обращаться за помощью к чудотворным образам и иконам, а через них и к Господу, не обязательно «книжными» словами. Молитва должна быть искренней, тогда она будет услышана в любом случае.
Обращаться с просьбами к иконе можно не только в храме, но и дома. В домашнем иконостасе образ Иверской Божией Матери следует помещать справа от образа Спасителя. Также Иверская икона Божией Матери Вратарница может находиться не в Красном углу, а над входом в квартиру, в дом или над воротами на участок.
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