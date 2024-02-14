Иверская икона Божией Матери: история создания и обретения образа

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Иверская икона Божией Матери

Среди христианских святынь немало чудотворных образов. Однако среди них совсем немного икон, которые дошли до нас сквозь тысячелетия. Иверская икона Божией Матери — одна из чудотворных святынь, которая была обретена более тысячелетия назад. Сегодня расскажем об истории иконы, а также узнаем, почему 25 февраля христиане отмечают праздник обретения Иверской иконы.

История явления Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона, как и прочие образы Богоматери, берет свое начало от изображения Девы Марии с младенцем Иисусом, сделанного одним из сподвижников апостола Павла — евангелистом Лукой. На Иверском образе в левой руке Богоматерь держит Спасителя, а другой указывает на него. Сам же младенец Иисус правой рукой благословляет верующих, а в другой держит свиток — прообраз Евангелия. Благодаря особому расположению рук и головы Богоматери у смотрящего на икону создается впечатление, будто Дева Мария защищает младенца.

Первые упоминания об иконе относятся к середине IX века: легенда гласит, что именно в это время в городе Никея в Византии (современный город Изник в Турции) образ хранился в доме одной благочестивой вдовы. Во время иконоборческой кампании, учиненной византийским императором Феофилом, солдаты пришли в дом женщины и стали требовать выдать им икону. Христианка стала сопротивляться, тогда один из воинов кинул в икону копье, попав точно в лик Богоматери. Икона выдержала удар, а когда копье вытащили, из иконы потекла кровь. Считается, что на образе до сих пор виден след от острия — на щеке Богоматери.

Вдова подкупила служивых и попросила у них время до утра, чтобы помолиться перед образом и проститься с ним. Когда солдаты, взяв деньги, ушли, женщина позвала сына и они, чтобы спасти икону, ночью опустили ее в море.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Иверская икона

Как появился первый храм Иверской иконы Божией Матери

Следующее упоминание об образе датируется XI веком, когда монахи Иверского монастыря увидели столп огня, бьющий из моря близ Афона. Братья спустились к воде и увидели стоящий прямо на поверхности воды образ Богоматери с младенцем. Монахи принесли икону в монастырь, отслужили благодарственный молебен и оставили ее в храме. Однако утром обнаружилось, что образ был перенесен на место над вратами в монастырь. Икону вернули в храм, но на следующее утро история повторилась. В конце концов икону поместили в киот и закрепили над вратами на территорию Иверского монастыря. Считается, что Богоматерь не хотела, чтобы ее охраняли монахи, но хотела сама быть их хранительницей. С тех пор этот образ еще называют Вратарницей.

Спустя некоторое время специально для иконы Богоматери, который в народе стали называть Иверской, монахи построили отдельный храм на территории монастыря рядом с воротами. Образ находится здесь, в храме Иверской иконы Божией Матери, до сих пор.

Почему 25 февраля — праздник Иверской иконы Божией Матери в России

Попасть в Иверский мужской монастырь на Афоне, чтобы поклониться чудотворной иконе, очень сложно даже паломникам, которых редко допускают сюда. Именно поэтому с образа было сделано несколько списков, которые считаются такими же чудотворными, как оригинал.

В Россию первый список был привезен в середине XVII века — по просьбе будущего патриарха Никона один из монахов в течение года создавал точную копию иконы, которую торжественно привезли в Москву 26 октября 1648 года. Икона стала считаться царской и до начала ХХ века находилась в Новодевичьем монастыре.

Спустя короткое время еще одну копию лика Богоматери из Иверского монастыря доставили в мужской монастырь на Валдае. Это произошло 25 февраля 1656 года. Стоит отметить, что Валдайская обитель была создана самим патриархом Никоном по образу и подобию Афонского Иверского монастыря. Сегодня в Валдайском Иверском Богородицком Святоозерском монастыре ежегодно 25 февраля отмечается праздник обретения иконы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Храм Иверской иконы Божией Матери

Однако церковный праздник обретения Иверской иконы православные отмечают не только 25 февраля и 26 октября. Еще одна дата выпадает на 6 мая, она появилась в 2012 году, когда один из старейших списков, попавших в начале ХХ века в Исторический музей, был возвращен Церкви.

Еще один список иконы до революции размещался в киоте над Воскресенскими воротам Московского Кремля. После прихода к власти Советов образ оказался в Сокольнической церкви. В последнее десятилетие ХХ века его вернули в надвратный киот, а в храм в Сокольниках с Афона доставили еще один список.

Также списки иконы, вывезенные эмигрантами из России в начале ХХ века, сегодня можно найти в православных храмах Парижа, Рима и на Гавайях.

О чем просят в молитвах к Иверской иконе

К Иверской иконы Божией Матери, как и к другим образам Девы Марии с Иисусом, обращаются с просьбами о помощи и защите. Традиционно принято считать, что к Иверской иконе обращаются с молитвами о:

Защите дома и семьи от врагов, недоброжелателей, стихийных бедствий. Небольшую икону Иверской Божьей матери Вратарницы нередко вешают над входом в дом.

Взаимной любви и счастье в браке. Считается, что Богоматерь помогает сохранить семью даже в самых безнадежных случаях.

Исцелении, в том числе от тяжелых зависимостей. Именно перед этой иконой молятся об избавлении от алкогольной, наркотической, игровой зависимости.

Утешении для тех, кто потерял близких людей. Считается, что Богоматерь посылает молящимся помощь, благодаря которой они могут оправиться от потери и жить дальше.

Рождении детей. Иверский образ, как и другие иконы Богородицы, считаются чудотворными для пар, которые долгое время не могут зачать ребенка.

Избавлении от греховных мыслей. Богоматерь помогает тем, кто молит о помощи, встать на путь истинный и сохранить себя от непристойных мыслей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 25 февраля – праздник обретения иконы Иверской Божией Матери

Как православные будут отмечать праздник 25 февраля 2024 года

День обретения образа, 25 февраля 2024 года, в этот раз приходится на воскресенье. Утром верующие христиане идут в церковь, возносят благодарственные молитвы в честь обретения чудотворной иконы. Перед молитвой к образу можно поставить свечу, положить свежие живые цветы.

Считается, что в этот день нельзя в одиночку ходить в баню, особенно в темное время суток. Не следует заговаривать на улице с незнакомыми людьми, чтобы не попасть в беду. Не нужно хвастаться своими успехами и победами, рассказывать о них даже близким людям, чтобы не потерять то, что было достигнуто. Запрещается ругаться, ссориться, сквернословить, вступать в любые конфликты с кем бы то ни было. Также в этот праздник, согласно народным поверьям, следует обязательно надевать нарядную, яркую одежду.

Как правильно молиться перед Иверской иконой Божией Матери

Служители Церкви отмечают, что обращаться за помощью к чудотворным образам и иконам, а через них и к Господу, не обязательно «книжными» словами. Молитва должна быть искренней, тогда она будет услышана в любом случае.

Обращаться с просьбами к иконе можно не только в храме, но и дома. В домашнем иконостасе образ Иверской Божией Матери следует помещать справа от образа Спасителя. Также Иверская икона Божией Матери Вратарница может находиться не в Красном углу, а над входом в квартиру, в дом или над воротами на участок.

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