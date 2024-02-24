«Икона замироточила»: Корчевников рассказал о чуде при взятии Авдеевки Корчевников: во время взятия Авдеевки замироточила икона Георгия Победоносца

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вид Авдеевки

Телеведущий Борис Корчевников, который не раз отправлялся в зону СВО в рамках гуманитарных и добровольческих миссий, рассказал NEWS.ru, что во время взятия под контроль российскими войсками Авдеевки замироточила икона Георгия Победоносца. На открытии Второго Международного фестиваля документального кино «РТ. Док: Время героев» он также рассказал, как они с коллегами прошли вдоль всей линии фронта с мощами святых воинов Дмитрия Солунского, Александра Невского и Георгия Победоносца.

Икона Георгия Победоносца, мне дал ее Японец, это позывной друга моего донецкого, многие знают его. Маленькая иконка, простая. <...>. И Георгий замироточил, когда Авдеевку освободили, — поделился Корчевников.

Министерство обороны России ранее опубликовало видео из Авдеевки, взятой под контроль российской армией. На кадрах показали места наиболее ожесточенных сражений, а также схроны с оружием ВСУ. Отмечается, что украинские военные оставили ящики с патронами, мины для минометов, а также оружие западного производства.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат. До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в населенном пункте может стать предвестником новых поражений для ВСУ.