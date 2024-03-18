Россиянам раскрыли, что их ждет при игнорировании язвы желудка Гастроэнтеролог Тимощенко: осложнения язвы желудка могут привести к смерти

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Язва желудка является серьезным состоянием, осложнения которого создают прямую угрозу для жизни пациента, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, при игнорировании проблемы может развиться желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, а также малигнизация.

Язва желудка — серьезное состояние, грозное по своим осложнениям, а именно развитию желудочно-кишечного кровотечения или перфорации, что является жизнеугрожающими состояниями. Малигнизация, то есть озлокачествление, — тоже является возможным осложнением язвенной болезни, — заявила Тимощенко.

Гастроэнтеролог добавила, что, если у человека имеются множественные заживающие язвы, они могут стенозировать, сужая просвет привратника желудка. Она призвала людей с язвенной болезнью не медлить и своевременно проходить диагностику и лечение.

Ранее гастроэнтеролог доктор медицинских наук Кристофер Дамман предупредил, что пристрастие к соленой пище и привычка сильно солить еду увеличивают риск развития инсульта и создают повышенную нагрузку на почки. Он отметил, что для людей с хроническими заболеваниями такой рацион еще опаснее, чем для здорового человека.