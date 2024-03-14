Врач указал на опасную для крови популярную еду Гастроэнтеролог Дамман: соленая пища повышает риск инсульта и нагружает почки

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Пристрастие к соленой пище и привычка сильно солить еду существенно повышают риск развития инсульта и создают повышенную нагрузку на почки, заявил The Conversation гастроэнтеролог доктор медицинских наук Кристофер Дамман. По словам специалиста, переизбыток соленой пищи мешает нормальному течению крови по сосудам, поэтому для людей с некоторыми хроническими болезнями такой рацион еще опаснее, чем для здорового человека.

Как рассказал Дамман, новейшие исследования также показали, что соль негативно влияет на микробиом кишечника, снижая уровень полезных микробов, а также ключевых в пищеварении метаболитов. При этом их активность необходима для снижения воспаления в сосудах и поддержания нормального артериального давления.

Врач добавил, что люди не всегда знают о том, что в их рационе слишком много соли, например, жители США получают до 70% соли из продуктов, прошедших обработку. В их число вошли фастфуд, различные колбасы и сосиски, яичница с беконом, соусы, чипсы и так далее. В заключение Дамман рекомендовал отдавать предпочтение овощам, фруктам и пище с низким содержанием сахара.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева подчеркнула, что единственной категорией продуктов, которые нельзя употреблять на пустой желудок, являются алкогольные напитки. По ее словам, натощак допустимо пить любые безалкогольные напитки.