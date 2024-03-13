Диетолог назвала самый опасный напиток натощак Диетолог Чухачева: на пустой желудок нельзя пить любой алкоголь

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Употребление любых алкогольных напитков не рекомендуется на пустой желудок, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева. По ее словам, натощак допустимо пить любые безалкогольные напитки, если они не вызывают неприятных симптомов — расстройства желудка, вздутия или боли в животе.

Единственная категория напитков, которые не рекомендовано употреблять на голодный желудок всем людям вне зависимости от наличия или отсутствия заболеваний, — алкогольные напитки, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что особенно этот совет касается людей с сахарным диабетом на сахароснижающей пероральной или инъекционной терапии. Сочетание инсулиносодержащих препаратов с алкоголем может привести к резкому снижению уровня глюкозы в крови вплоть до потери сознания. Кроме того, употребление алкоголя натощак пациентами с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью может усилить симптомы заболевания, отметила Чухачева.

Ранее уролог Алексей Игнатьев назвал злоупотребление алкоголем одним из главных факторов риска возникновения и развития простатита у мужчин. По словам врача, после 30 лет заболеть простатитом рискуют 85% мужчин.