«Рискуют 85% мужчин»: уролог назвал главную причину простатита Уролог Игнатьев: 85% мужчин старше 30 лет рискуют заболеть простатитом

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Простатит или воспаление предстательной железы — наиболее частая патология мочеполовой системы у взрослых мужчин, рассказал NEWS.ru уролог Алексей Игнатьев. По его словам, главной причиной недуга является инфекция, попавшая в ткань данного органа.

После 30 лет заболеть простатитом рискуют 85% мужчин. Причина — инфекция, попавшая в ткань простаты через мочеиспускательный канал или через кровь или лимфу. Факторы риска — сидячий и малоподвижный образ жизни, переохлаждение, курение, злоупотребление алкоголем, острой, соленой, консервированной пищей, копченостями, травмы промежности, — подчеркнул Игнатьев.

Уролог-андролог Дмитрий Королев ранее заявил, что одним из признаков мужского климакса является низкое либидо и эректильная дисфункция. По его словам, о пониженном уровне тестостерона могут говорить чувство усталости и низкая работоспособность. Врач добавил, что при таком состоянии кости становятся более хрупкими и сила мышц снижается.

Также на начало мужского климакса указывает появление жировых отложений на талии. По словам Королева, переизбыток жировой ткани провоцирует повышенную выработку женских половых гормонов в мужском организме.