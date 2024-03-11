Билли Айлиш и Марк Руффало поддержали народ Газы на премии «Оскар» Звезды надели красные значки на «Оскаре» в знак протеста против войны в Газе

Фото: Kyusung Gong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билли Айлиш

Несколько известных артистов на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» надели красные значки в знак поддержки прекращения огня в Газе, пишет PageSiх.com. Среди тех, кто выступил против войны между Израилем и ХАМАС, были певица Билли Айлиш, актер Марк Руффало, сценарист Ава Дюверней, стендап-комик Рами Юсеф и модель Куанна Чейзингхорс, говорится в сообщении.

На значке изображена ладонь с черным сердцем посередине, отмечает издание. Дизайн был разработан группой из 400 художников и правозащитников Artists 4 Firefire, которые выступают на стороне Газы, где в последние месяцы погибло более 30 тысяч мирных жителей, подчеркивается в публикации. Последователи антивоенного движения сообщают, что красный значок символизирует «коллективные сострадание и поддержку немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и срочной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы».

Ранее сообщалось, что у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье во время вручения премии «Оскар», сообщает Page Six. Звезда Голливуда стала победителем в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».