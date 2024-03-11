У взявшей «Оскар» актрисы порвалось платье во время вручения статуэтки Платье получившей «Оскар» Эммы Стоун порвалось во время вручения статуэтки

Фото: Chris Pizzello/AP/TASS

Эмма Стоун

У американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье во время 96-й церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Page Six. Звезда Голливуда стала победителем в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».

Мое платье порвалось. Я думаю, это произошло во время [исполнения песни] «Я просто Кен». <...> Прошлой ночью я была в панике, как вы можете видеть, это часто случается, что, возможно, что-то подобное может произойти, — заявила Стоун.

Другая звезда Голливуда — американский актер и рестлер Джон Сина, завоевавший наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE, — вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Сина прикрыл обнаженное тело только табличкой с названием номинации. Статуэтку «Оскара» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».

Лучшим фильмом была признана картина режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об американском физике и создателе атомной бомбы. Сыгравший главную роль Киллиан Мерфи стал обладателем статуэтки за «Лучшую мужскую роль». Актер признался, что очень гордится этой работой и был ошеломлен получением награды.