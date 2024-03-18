Житель Новосибирска с ножом бросался на прохожих и украл пакет со сливками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске 18 марта задержан 26-летний местный житель, который с ножом бросался на прохожих с целью обокрасть их, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным полиции, добычей злоумышленника стал пакет со сливками, на действия подозреваемого пожаловались два человека.

Один из заявителей сообщил, что 17 марта у дома по улице Бородина на него напал неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на нож, пытался завладеть его портфелем, нанес травму головы, после чего скрылся с места происшествия. У второго потерпевшего злоумышленник аналогичным способом похитил тетрапак сливок, — говорится в заявлении.

Получив сигнал о происшествии, оперативники выехали на место происшествия — улицу Бородина — и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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