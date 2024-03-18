Убившая малолетнего сына москвичка отправится на принудительное лечение Суд отправит на принудительное лечение москвичку, убившую двухлетнего сына

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Московский городской суд отправил на принудительное лечение 24-летнюю жительницу столицы, которая убила двухлетнего сына, сообщила прокуратура Москвы. 29 июня 2023 года женщина нанесла ребенку 24 ножевых ранения, он скончался на месте. Женщине было предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и во время преступления не осознавала последствий и опасности своих действий. Теперь ее отправят на принудительное лечение в специализированной медорганизации.

Ранее в ГСУ Следственного комитета России по столице сообщили о задержании жительницы Москвы 1999 года рождения, которую подозревают в убийстве сожителя 1988 года рождения. Убийство произошло ночью 17 марта в доме на улице Братеевской. Предположительно, конфликт произошел во время распития алкоголя: подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в область шеи, от которого тот скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.