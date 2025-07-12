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12 июля 2025 в 10:36

В Минэнерго рассказали, как системы держат удар летней жары

Минэнерго: энергосистемы в России работают штатно, несмотря на жаркую погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская энергосистема функционирует в нормальном режиме без сбоев, несмотря на аномально высокие летние температуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики РФ. Ведомство не зафиксировало технологических нарушений.

На данный момент технологические нарушения, обусловленные жаркой погодой, не фиксируем, и энергосистема России, включая ее отдельные части, функционирует в штатном режиме, — сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в жаркий период традиционно наблюдается рост потребления электроэнергии, связанный с активным использованием систем кондиционирования. Это приводит к повышенной нагрузке на энергетическую инфраструктуру страны. Однако, как подчеркнули в Минэнерго, все энергетические мощности справляются с возросшим спросом.

Ранее жители жилого комплекса «Славянский» в Неклиновском районе Ростовской области пожаловались на длительное отключение электроэнергии в условиях аномальной жары. Они обратились к местным властям с просьбой решить проблему. В обращении подчеркивается, что среди пострадавших есть семьи военнослужащих, которым особенно тяжело в текущей ситуации.

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