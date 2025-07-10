Жителей поселка под Таганрогом оставили без света в разгар летней жары Жители ЖК в поселке под Таганрогом пожаловались властям на отключение света

Жители ЖК «Славянский» Новобессергеневкого сельского поселения Неклиновского района под Таганрогом через сообщество во «ВКонтакте» обратились к властям из-за отключения света. Граждане остались без электричества в разгар летней жары.

В такую жару в такую опасную и пожароопасную погоду поселения без света, более тысячи жителей сидят без электроэнергии! — говорится в обращении.

Авторы жалобы отметили, что среди местных есть военнослужащие и их семьи, которым «тяжело в непростое для страны время». По словам жителей, на новых полях люди дежурят рядом с трансформатором, который не выдерживает нагрузки в более чем 600 жилых домов и коммерческих зданий. Также жители поселка сообщили, что отправили письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее около 33 тысяч жителей Херсонской области остались без света в результате обстрела электроподстанции со стороны ВСУ. Власти региона сообщили, что на поврежденных объектах приступили к ремонтным работам.