В Белгороде планируют защитить остановки общественного транспорта Власти Белгорода могут установить защитные конструкции у остановок

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Власти Белгорода рассматривают возможность защиты остановок общественного транспорта с помощью конструкций, изготавливающихся для Министерства обороны России, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, городская администрация уже приняла некоторые меры для защиты людей, ожидающих автобуса на остановке.

За последние дни девять остановок обложены мешками с песком, пять остановок обложены бетонными плитами. Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Демидова использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для Министерства обороны, — рассказал Гладков.

Глава региона объяснил, что модульные защитные конструкции планируется устанавливать лишь в определенных районах города. Предполагается, что в случае принятия данного предложения они появятся в местах скопления жителей, в которых невозможно обложить остановки мешками с песком или бетонными блоками.

Власти Белгорода продолжают принимать и другие меры, направленные на защиту населения. В частности, было увеличено число людей, прошедших курсы по оказанию доврачебной медицинской помощи. За последние дни около 400 человек прошли обучение.

Ранее в Сети появились фотографии остановок, укрепленных мешками с песком и бетонными блоками. Отмечается, что Гладков поручил обеспечить защиту от обстрелов всех 556 остановок, установленных в городе. Укреплением занимаются рабочие совместно с волонтерами.