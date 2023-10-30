Своевременная вакцинация поможет защитить себя и своих близких от инфекций. Рассказываем, какие прививки обязательны для граждан РФ и когда их делать.
Что такое Национальный календарь прививок
Календарь прививок — это систематизированный перечень, в котором прописаны последовательность и сроки вакцинирования от распространенных инфекций. Он существует со времен Советского Союза. Первый календарь профилактических прививок был утвержден Минздравом СССР в 1958 году.
С тех пор календарь не раз претерпевал изменения. В перечень вносились новые инфекции и вакцины. Пересмотр календаря напрямую зависит от эпидемиологической ситуации, а также от разработки новых препаратов.
В 2023 году актуальным является Национальный календарь прививок, утвержденный Минздравом РФ в приказе от 6 декабря 2021 года. Он разделен на две части:
- профилактические прививки (против самых распространенных инфекций);
- эпидемиологические прививки (для людей в зоне риска заражения).
Календарь прививок для детей
Календарь прививок для детей — незаменимый документ, который поможет молодым родителям защитить здоровье ребенка.
Первую вакцину ребенок получает сразу после рождения. В первые 24 часа жизни необходимо привить малыша от вирусного гепатита В. В будущем ребенка нужно будет ревакцинировать в возрасте:
- 1 месяца;
- 2 месяцев (для группы риска);
- 6 месяцев;
- 12 месяцев (для группы риска).
На 3–7-й дни жизни вводится вакцина против туберкулеза. Ревакцинировать ребенка нужно будет, когда он достигнет возраста 6–7 лет.
Малыши получают первую прививку от пневмококковой инфекции в возрасте 2 месяцев. Вторая и третья вакцинации проводятся в 4,5 и 15 месяцев. А в 2, 3 и 4,5 месяца ребенка прививают от ротавирусной инфекции.
В 3 месяца ребенку делают сразу три прививки:
- против дифтерии, коклюша, столбняка;
- против полиомиелита;
- против гемофильной инфекции типа b.
Все три прививки необходимо повторить, когда ребенку исполнится 4,5 и 6 месяцев, а ревакцинация проходит в 18 месяцев. В 20 месяцев и в 6 лет ребенок ревакцинируется от полиомиелита. В 6–7 и в 14 лет дети получают повторную вакцину против столбняка и дифтерии.
Когда ребенку исполняется год, его прививают против кори, краснухи и эпидемического паротита. Последующая ревакцинация должна проводиться в 6 лет.
Наконец, начиная с 6 месяцев всем детям предписаны ежегодные прививки от гриппа.
Разобраться в календаре прививок для детей поможет районный педиатр. Он же выдает направления на вакцинацию.
Календарь прививок для граждан от 18 лет
Национальный календарь прививок актуален как для детей, так и для граждан старше 18 лет. Например, повторная ревакцинация от столбняка должна проводиться каждые 10 лет с момента последней прививки. Следовательно, если ребенок вакцинируется в 14 лет, то в следующий раз он должен ревакцинироваться в 24, 34, 44 года и так далее.
Прививки для взрослых зависят от ряда факторов: например, была ли у человека однократная прививка в детстве, или он успел перенести инфекцию. В зависимости от истории болезни гражданин может вакцинироваться/ревакцинироваться против:
- вирусного гепатита В — для взрослых от 18 до 55 лет, не прививавшихся от гепатита в детстве;
- краснухи — для женщин от 18 до 25 лет;
- кори — для взрослых от 18 до 35 лет, а также для взрослых от 36 до 55 лет, входящих в группу риска (медики, педагоги, работники торговли, пограничники и другие);
- гриппа — учащихся колледжей и вузов, медиков, педагогов, пограничников, соцработников, сотрудников МФЦ, а также для беременных женщин, призывников, лиц пенсионного возраста и имеющих хронические заболевания.
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Вторая часть календаря профилактических прививок представляет собой перечень прививок, зависящих от ситуации в стране или регионе. Большая часть прививок предназначается для граждан, занимающихся животноводством, убоем скота и работой с мясо-молочными продуктами, а также для ветеринаров. В той же степени вакцинация обязательна для граждан, занимающихся сельскохозяйственными, грунтовыми и другими работами в зонах, для которых характерны вспышки определенных инфекций.
Лица, входящие в любую из вышеперечисленных групп, должны сделать прививки от:
- туляремии;
- бруцеллеза;
- лептоспироза;
- сибирской язвы;
- клещевого вирусного энцефалита;
- лихорадки Ку.
Вакцинация обязательна для контактных лиц. В эту категорию входят граждане, которые ранее не болели и не прививались. Вакцинироваться стоит, если в вашем окружении есть человек, болеющий:
- корью;
- вирусным гепатитом В;
- дифтерией;
- эпидемическим паротитом;
- полиомиелитом (прививка делается один или три раза, порядок вакцинации зависит от наличия или отсутствия информации о прошлых прививках).
Лицам из сферы благоустройства (например, работникам ЖКХ) рекомендуется вакцинироваться против брюшного тифа. Аналогичным образом стоит поступить жителям регионов, в которых эпидемии носят постоянный характер. Наконец, прививки от тифа делают при эпидемиологической угрозе: после чрезвычайных ситуаций, при повреждении канализации и так далее.
Прививка от гепатита А обязательна для граждан, у которых риск заражения связан с профессией. В эту категорию входят медики, работники пищевой промышленности, часть сотрудников ЖКХ (например, ассенизаторы). Привиться от гепатита А стоит, если вы проживаете в регионе или едете в страну, где инфекция широко распространена.
Медикам, работникам общепита и ЖКХ, а также детям дошкольного возраста и детям, направляющимся в санатории и лечебные центры, предписана прививка против шигеллезов. Эта же вакцина вводится при угрозе эпидемии: после ЧС, во время крупных аварий в канализации и так далее.
Еще одна «профессиональная» прививка — это вакцина от бешенства. Ее необходимо сделать всем, чья работа связана дикими и уличными животными, например, лесникам. Работникам приютов для бездомных животных и сотрудникам службы отлова нужна прививка не только от бешенства, но и против лептоспироза.
Обязательными для граждан из группы риска (например, призывников), а также при обострении эпидемиологической обстановки являются прививки против:
- чумы;
- желтой лихорадки;
- холеры;
- менингококковой инфекции;
- ветряной оспы.
Наконец, нельзя не сказать про вакцинацию от коронавирусной инфекции. Несовершеннолетних старше 11 лет можно вакцинировать только при наличии письменного согласия опекуна. Прививка рекомендуется всем гражданам от 18 лет, в особенности жителям городов-миллионников. Но в первую очередь вакцинироваться от COVID стоит:
- лицам пенсионного возраста;
- лицам с хроническими заболеваниями, включая болезни бронхолегочной системы;
- подопечным организаций социального обеспечения;
- сотрудникам сферы обслуживания, охраны, транспорта;
- сотрудникам МВД, СК, прокуратуры;
- волонтерам;
- военнослужащим;
- медикам;
- педагогам.
Что будет, если не следовать календарю прививок в 2023 году
Федеральный закон РФ позволяет написать отказ от вакцинации. Однако такое решение приведет к серьезным последствиям. В их числе:
- запрет на въезд в ряд стран;
- отказ в приеме в некоторые образовательные и оздоровительные
- учреждения;
- отказ в трудоустройстве на некоторые должности;
- высокие риски развития заболеваний;
- высокие риски осложнений.
Теперь вы знаете, для чего нужен календарь прививок и какие прививки обязательны в 2023 году. Помните, что вакцинация — это вопрос личной ответственности. От нее зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких.
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