Национальный календарь прививок: порядок вакцинации для граждан РФ Рассказываем, когда и в каком порядке делать прививки от инфекционных заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный календарь прививок

Своевременная вакцинация поможет защитить себя и своих близких от инфекций. Рассказываем, какие прививки обязательны для граждан РФ и когда их делать.

Что такое Национальный календарь прививок

Календарь прививок — это систематизированный перечень, в котором прописаны последовательность и сроки вакцинирования от распространенных инфекций. Он существует со времен Советского Союза. Первый календарь профилактических прививок был утвержден Минздравом СССР в 1958 году.

С тех пор календарь не раз претерпевал изменения. В перечень вносились новые инфекции и вакцины. Пересмотр календаря напрямую зависит от эпидемиологической ситуации, а также от разработки новых препаратов.

В 2023 году актуальным является Национальный календарь прививок, утвержденный Минздравом РФ в приказе от 6 декабря 2021 года. Он разделен на две части:

профилактические прививки (против самых распространенных инфекций);

эпидемиологические прививки (для людей в зоне риска заражения).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Календарь профилактических прививок

Календарь прививок для детей

Календарь прививок для детей — незаменимый документ, который поможет молодым родителям защитить здоровье ребенка.

Первую вакцину ребенок получает сразу после рождения. В первые 24 часа жизни необходимо привить малыша от вирусного гепатита В. В будущем ребенка нужно будет ревакцинировать в возрасте:

1 месяца;

2 месяцев (для группы риска);

6 месяцев;

12 месяцев (для группы риска).

На 3–7-й дни жизни вводится вакцина против туберкулеза. Ревакцинировать ребенка нужно будет, когда он достигнет возраста 6–7 лет.

Малыши получают первую прививку от пневмококковой инфекции в возрасте 2 месяцев. Вторая и третья вакцинации проводятся в 4,5 и 15 месяцев. А в 2, 3 и 4,5 месяца ребенка прививают от ротавирусной инфекции.

В 3 месяца ребенку делают сразу три прививки:

против дифтерии, коклюша, столбняка;

против полиомиелита;

против гемофильной инфекции типа b.

Все три прививки необходимо повторить, когда ребенку исполнится 4,5 и 6 месяцев, а ревакцинация проходит в 18 месяцев. В 20 месяцев и в 6 лет ребенок ревакцинируется от полиомиелита. В 6–7 и в 14 лет дети получают повторную вакцину против столбняка и дифтерии.

Когда ребенку исполняется год, его прививают против кори, краснухи и эпидемического паротита. Последующая ревакцинация должна проводиться в 6 лет.

Наконец, начиная с 6 месяцев всем детям предписаны ежегодные прививки от гриппа.

Разобраться в календаре прививок для детей поможет районный педиатр. Он же выдает направления на вакцинацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Календарь прививок для детей

Календарь прививок для граждан от 18 лет

Национальный календарь прививок актуален как для детей, так и для граждан старше 18 лет. Например, повторная ревакцинация от столбняка должна проводиться каждые 10 лет с момента последней прививки. Следовательно, если ребенок вакцинируется в 14 лет, то в следующий раз он должен ревакцинироваться в 24, 34, 44 года и так далее.

Прививки для взрослых зависят от ряда факторов: например, была ли у человека однократная прививка в детстве, или он успел перенести инфекцию. В зависимости от истории болезни гражданин может вакцинироваться/ревакцинироваться против:

вирусного гепатита В — для взрослых от 18 до 55 лет, не прививавшихся от гепатита в детстве;

краснухи — для женщин от 18 до 25 лет;

кори — для взрослых от 18 до 35 лет, а также для взрослых от 36 до 55 лет, входящих в группу риска (медики, педагоги, работники торговли, пограничники и другие);

гриппа — учащихся колледжей и вузов, медиков, педагогов, пограничников, соцработников, сотрудников МФЦ, а также для беременных женщин, призывников, лиц пенсионного возраста и имеющих хронические заболевания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Календарь прививок

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Вторая часть календаря профилактических прививок представляет собой перечень прививок, зависящих от ситуации в стране или регионе. Большая часть прививок предназначается для граждан, занимающихся животноводством, убоем скота и работой с мясо-молочными продуктами, а также для ветеринаров. В той же степени вакцинация обязательна для граждан, занимающихся сельскохозяйственными, грунтовыми и другими работами в зонах, для которых характерны вспышки определенных инфекций.

Лица, входящие в любую из вышеперечисленных групп, должны сделать прививки от:

туляремии;

бруцеллеза;

лептоспироза;

сибирской язвы;

клещевого вирусного энцефалита;

лихорадки Ку.

Вакцинация обязательна для контактных лиц. В эту категорию входят граждане, которые ранее не болели и не прививались. Вакцинироваться стоит, если в вашем окружении есть человек, болеющий:

корью;

вирусным гепатитом В;

дифтерией;

эпидемическим паротитом;

полиомиелитом (прививка делается один или три раза, порядок вакцинации зависит от наличия или отсутствия информации о прошлых прививках).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Календарь прививок на 2023 год

Лицам из сферы благоустройства (например, работникам ЖКХ) рекомендуется вакцинироваться против брюшного тифа. Аналогичным образом стоит поступить жителям регионов, в которых эпидемии носят постоянный характер. Наконец, прививки от тифа делают при эпидемиологической угрозе: после чрезвычайных ситуаций, при повреждении канализации и так далее.

Прививка от гепатита А обязательна для граждан, у которых риск заражения связан с профессией. В эту категорию входят медики, работники пищевой промышленности, часть сотрудников ЖКХ (например, ассенизаторы). Привиться от гепатита А стоит, если вы проживаете в регионе или едете в страну, где инфекция широко распространена.

Медикам, работникам общепита и ЖКХ, а также детям дошкольного возраста и детям, направляющимся в санатории и лечебные центры, предписана прививка против шигеллезов. Эта же вакцина вводится при угрозе эпидемии: после ЧС, во время крупных аварий в канализации и так далее.

Еще одна «профессиональная» прививка — это вакцина от бешенства. Ее необходимо сделать всем, чья работа связана дикими и уличными животными, например, лесникам. Работникам приютов для бездомных животных и сотрудникам службы отлова нужна прививка не только от бешенства, но и против лептоспироза.

Обязательными для граждан из группы риска (например, призывников), а также при обострении эпидемиологической обстановки являются прививки против:

чумы;

желтой лихорадки;

холеры;

менингококковой инфекции;

ветряной оспы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Национальный календарь прививок

Наконец, нельзя не сказать про вакцинацию от коронавирусной инфекции. Несовершеннолетних старше 11 лет можно вакцинировать только при наличии письменного согласия опекуна. Прививка рекомендуется всем гражданам от 18 лет, в особенности жителям городов-миллионников. Но в первую очередь вакцинироваться от COVID стоит:

лицам пенсионного возраста;

лицам с хроническими заболеваниями, включая болезни бронхолегочной системы;

подопечным организаций социального обеспечения;

сотрудникам сферы обслуживания, охраны, транспорта;

сотрудникам МВД, СК, прокуратуры;

волонтерам;

военнослужащим;

медикам;

педагогам.

Что будет, если не следовать календарю прививок в 2023 году

Федеральный закон РФ позволяет написать отказ от вакцинации. Однако такое решение приведет к серьезным последствиям. В их числе:

запрет на въезд в ряд стран;

отказ в приеме в некоторые образовательные и оздоровительные

учреждения;

отказ в трудоустройстве на некоторые должности;

высокие риски развития заболеваний;

высокие риски осложнений.

Теперь вы знаете, для чего нужен календарь прививок и какие прививки обязательны в 2023 году. Помните, что вакцинация — это вопрос личной ответственности. От нее зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких.

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