Когда и как отмечают День работника налоговой службы РФ Рассказываем о профессиональном празднике служащих налоговой

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

21 ноября — День работника налоговой службы

Контроль государственного бюджета, проверка соблюдения требований к ККТ, регистрация ИП, анализ бухгалтерских отчетов юридических лиц — все это и многое другое является обязанностью Федеральной налоговой службы. В конце осени сотрудники налоговых инспекций отмечают профессиональный праздник. Рассказываем, как он появился и какого числа празднуется.

Профессиональный праздник сотрудников налоговой службы

День работника налоговых органов Российской Федерации — в простонародье День налоговой службы — ежегодно отмечается в конце осени, 21 ноября. Праздник утвержден на правительственном уровне: он установлен по приказу президента РФ в начале 2000-х. Однако День работника налоговой службы не имеет государственного статуса, а значит, не признается выходным.

Почему День работника налоговой службы отмечают 21 ноября

Дата праздника имеет историческое обоснование. Дело в том, что в этот день в 1991 году по президентскому указу была сформирована Государственная налоговая служба. Позже она не раз меняла название (привычную большинству аббревиатуру ФНС ввели только в 2004 году). Однако память о знаменательной дате осталась. И с 2000 года этот день считается профессиональным праздником сотрудников Федеральной налоговой службы.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости День работника налоговой службы

Краткая история налоговой службы в России

Накануне Дня работника налоговой службы стоит вспомнить, как развивалась налоговая система в России. Ее история уходит корнями в XVI век, к эпохе правления Ивана Грозного. В это время был учрежден так называемый приказ Большого прихода. Он стал первым централизованным учреждением, отвечающим за таможенные пошлины, а также ямские сборы.

Век спустя в обиход вошел Торговый устав. Вместе с ним в России стала действовать единая рублевая пошлина во внешней и внутренней торговле. Устав также определил единые меры веса, длины и объема. А за его нарушение предусматривались санкции: от конфискации товара до телесных наказаний.

В эпоху правления Петра I были учреждены 12 коллегий, треть которых заведовали финансами. А уже при Александре I коллегии сменились восемью министерствами. Одно из них, Министерство финансов, стало отвечать за состояние казенных денег.

Далее налоговая система еще не раз претерпевала изменения. Например, Александр III утвердил налог на наследство. При Николае II в ход пошла столыпинская реформа, а вместе с ней — Положение о поземельном и промысловом налогах. Оно устанавливало льготы для разных слоев населения.

После революции 1917 года налоговая система перестраивалась с нуля. Были утверждены акцизы на множество товаров, включая спички, сахар, соль. В 1930-х государственные учреждения обязывались делать отсчеты с прибыли. Уже во второй половине века были введены налоги с колхозов. А вот рабочие, получающие до 70 рублей в месяц, были освобождены от налогов с заработной платы.

Наконец, в 1991 году налоговая система выделилась в самостоятельное ведомство. В 1998 году ведомство переросло в министерство и стало называться МНС РФ. А с 2004 года и по сей день оно известно как Федеральная налоговая служба РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День работника налоговых органов Российской Федерации

Как отмечают День работника налоговых органов РФ

В 2023 году в День сотрудника налоговой службы в кругу налоговиков по традиции пройдут корпоративы и концерты. В этот день принято награждать самых выдающихся сотрудников. Они поощряются премиями или даже знаками отличия. За особые заслуги сотрудник может получить медаль «Почетный работник ФНС России».

Интересные факты про уплату налогов в России

Один из самых необычных налогов в истории России — налог на бороду — был введен при Петре I. Все мужчины, кроме представителей духовенства, должны были сбрить бороды и усы. В противном случае они платили налог величиной от 30 до 100 рублей в год в зависимости от сословия. Бородатые крестьяне платили по одной копейке за въезд в город.

Еще один налог, введенный Петром I, — банный. Владельцы домашних бань платили налог, величина которого зависела от социального положения налогоплательщика.

Екатерина II отменила налог на бороду. Однако придворным, чиновникам и военным все так же запрещалось носить бороды и усы.

В СССР действовал так называемый налог на бездетность, в народе прозванный «налогом на яйца». Бездетные мужчины (как женатые, так и холостяки) и замужние женщины отчисляли государству шесть процентов от зарплаты. Аналогичный налог существовал в XX веке в Болгарии, фашистской Италии и Польше.

В XX веке в Алтайском крае действовал налог на полоскание белья проруби. Его величина составляла 20 рублей за зиму.

Крайней мерой наказания за неуплату налогов в России являются ограничения на выезд за границу, а также арест имущества: автомобилей, квартир, загородных домов и земельных участков.

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволяет работающим россиянам не оформляться по трудовому договору и не регистрироваться как ИП. Подробно о налоге на профессиональный доход читайте в нашей статье.

Фото: NEWS.ru Приложение «Мой налог»

Теперь вы знаете, когда и как отмечается праздник сотрудников налоговой службы РФ, а также как развивалась налоговая система на территории России.

Читайте также:

Как оплатить ЖКХ, сэкономив время и средства

Национальный календарь прививок: порядок вакцинации для граждан РФ

Как получить водительские права: медосмотр, обучение, экзамен

Какую плитку выбрать для ванной: виды, назначение и особенности

Простые рецепты согревающего безалкогольного глинтвейна