Путин одобрил идею налоговой льготы для семей на Дальнем Востоке Путин одобрил освобождение дальневосточных многодетных семей от налога на жилье

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал идею освобождения многодетных семей, проживающих на Дальнем Востоке, от уплаты налога на единственное жилье, передает ТАСС. Глава государства заверил, что правительство России проработает данный вопрос.

Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято, — сказал президент.

Он отметил, что бюджетная система России чувствует себя уверенно и спокойно, развивается, поэтому «такая возможность есть». Президент добавил, что потери федерального бюджета в результате отмены налога на жилье для дальневосточных семей не будут ощутимыми.

До этого Путин высказался за предоставление многодетным семьям на дальнем Востоке льготы на приобретение автомобиля. По его словам, проработкой этого вопроса могут заняться в кабмине и Минпромторге. Таким образом глава государства ответил на предложение разрешить покупку автомобиля российского производства на средства маткапитала. Данную идею он не поддержал. По мнению президента, на такие цели маткапитал тратить не стоит.