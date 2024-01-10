«Не будем трогать»: Путин об идее покупки автомобиля на маткапитал Путин не одобрил идею тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля российского производства, сообщает ТАСС. Вместе с тем глава государства поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.

Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей, в данном случае — для многодетных семей на Дальнем Востоке, — заявил Путин на встрече с представителями общественности.

Глава государства напомнил, что такая мера действовала во время пандемии коронавируса, «с одной стороны, для поддержки людей, а с другой — для поддержки автопрома». По словам Путина, подобная инициатива и сейчас востребована.

В декабре Путин подписал закон, предусматривающий выдачу материнского капитала только на детей с гражданством РФ при рождении. Также обязательным условием получения выплат теперь будет наличие российского гражданства у родителей ребенка.

По мнению главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, это решение необходимо было принять уже давно. По ее словам, соответствующие пособия призваны решать демографические проблемы в России, а не в странах ближнего зарубежья.