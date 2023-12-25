Путин подписал закон о выдаче маткапитала только гражданам России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выдачу материнского капитала только на детей с гражданством РФ при рождении, следует из документа на официальном портале правовых актов. Также обязательным условием получения выплат теперь будет наличие российского гражданства у родителей ребенка. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно действующему законодательству, право на получение материнского капитала имеют россияне при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом не указано, должно ли быть гражданство получено при рождении и не уточняется, должны ли быть сами родители гражданами РФ на момент рождения детей. Ранее законопроект приняла Госдума в третьем чтении. Поправки не касаются жителей новых регионов.

По мнению главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, это решение необходимо было принять уже давно. По ее словам, соответствующие пособия призваны решать демографические проблемы в России, а не в странах ближнего зарубежья. Мигранты могут быть недовольны этим законом, только если они приезжают в РФ из корыстных побуждений, говорит она. А власти страны должны думать о выполнении обязательств перед своими гражданами, а не перед иностранцами.