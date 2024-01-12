Хантер Байден отверг обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприниматель Хантер Байден не признал в суде Лос-Анджелеса вину в неуплате налогов на $1,4 млн, сообщает NBC News. Сын действующего президента Штатов настоял на своей невиновности по всем пунктам. При этом по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы.

В ходе предварительных слушаний в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти вмененным эпизодам налоговых нарушений, — уточнили авторы материала.

7 декабря сыну американского лидера были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В частности, Хантеру Байдену вменяется в вину причастность к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год. Другим обвинением сына хозяина Белого дома названа подача недостоверных налоговых деклараций. Вместо того чтобы платить налоги, он тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни», как отметил занимающийся его делом спецпрокурор.

Позже Хантер Байден заявил, что республиканцы пытались его убить. По словам наследника американского лидера, таким образом критики попытались нанести президенту Штатов удар, после которого он уже не оправится, потому что очень любит своего сына.