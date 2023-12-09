Сын Байдена рассказал, кто пытался его убить Хантер Байден заявил, что республиканцы пытаются его убить

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что республиканцы пытались его убить. По словам наследника американского лидера, которые прозвучали в рамках подкаста диджея Moby, таким образом критики пытаются нанести президенту удар, после которого он уже не оправится.

Они знают, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец, — пояснил сын политика.

Ранее сыну президента США Джо Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам на сумму не менее $1,4 млн. Спецпрокурор Дэвид Уайсс уточнил, что Хантер Байден тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни». Только за период с 2016-го по октябрь 2020 года он потратил на себя $6 млн, в том числе на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении. Теперь сыну политика может грозить до 17 лет лишения свободы.

Позднее Байден-младший согласился дать показания в конгрессе. Он явится по повестке в надзорный комитет палаты представителей 13 декабря. Орган занимается расследованием вовлеченности американского президента в бизнес-операции своих родственников по всему миру.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.