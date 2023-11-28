Хантер Байден согласился дать показания в конгрессе

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Хантер Байден согласился дать показания в конгрессе, сообщил его адвокат в Twitter (X). По его словам, он явится по повестке в надзорный комитет палаты представителей 13 декабря.

Байден явится на такие публичные слушания в указанную вами дату, 13 декабря, или в любую дату в декабре, — говорится в сообщении адвоката.

По данным РИА Новости, Байдена вызвали в надзорный комитет палаты представителей в ноябре. Орган занимается расследованием вовлеченности американского президента в бизнес-операции своих родственников, которые, предположительно, торговали его именем по всему миру.

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на комитет по надзору палаты представителей США, что американский лидер в бытность вице-президентом получил незаконно легализованные $40 тысяч из Китая. По данным издания, это первый доказанный случай того, что семья главы Белого дома получала часть доходов за рубежом. Средства поступили от его младшего брата, который был партнером Хантера Байдена, подозреваемого в ведении бизнеса в Китае.

В октябре в Уилмингтоне прошло судебное заседание в отношении сына президента. Его обвинили по трем статьям, касающимся незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. Хантер Байден заявил о своей невиновности. Заседание завершилось менее чем через полчаса.