Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов Fox News: Хантеру Байдену может грозить до 17 лет лишения свободы

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Хантер Байден

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, ему может грозить до 17 лет лишения свободы, сообщает телеканал Fox News. Обвинительное заключение 7 декабря поступило в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния.

Обвиняемый причастен к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год, — говорится в документе.

Другим обвинением сына хозяина Белого дома названа подача недостоверных налоговых деклараций. Хантер Байден, вместо того, чтобы платить налоги, тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни», считает спецпрокурор Дэвид Уайсс. Он подсчитал, что сын президента за период с 2016-го по октябрь 2020 года потратил на себя $6 млн. Хантер Байден тратил деньги на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден согласился дать показания в конгрессе. По словам его адвоката, он явится по повестке в надзорный комитет палаты представителей 13 декабря. Надзорный комитет палаты представителей занимается расследованием вовлеченности американского президента в бизнес-операции своих родственников, которые, предположительно, торговали его именем по всему миру.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.