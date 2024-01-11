Россиянам рассказали о «лазейках» при оформлении налоговых вычетов Депутат Чаплин: в 2024-м упростят оформление вычетов за обучение и лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам станет проще оформлять налоговые вычеты в 2024-м за лечение, обучение, страхование и занятия спортом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что граждане РФ получили «лазейки» в законодательстве, позволяющие получить «больше денег».

С 2024-го действует ряд изменений в оформлении налогового вычета, предоставляющих «лазейки», как вернуть больше денег. Действует упрощенный порядок оформления на социальные вычеты: лечение, спорт, обучение, страхование. Ранее такие правила действовали только для имущественных и инвестиционных вычетов. Единственное условие: организация, где вы получали услугу, должна быть зарегистрирована в реестре обмена информации с ФНС, — заявил Чаплин.

Парламентарий добавил, что с 2024-го увеличиваются лимиты на лечение, обучение, занятия спортом (включая фитнес) и страхование: теперь можно получить до 150 тысяч рублей, а на обучение каждого ребенка — до 110 тысяч рублей. Также, отметил Чаплин, с 2024-го получать имущественные вычеты проще через работодателя: если налоговые агенты уже передали информацию о вас в налоговую инспекцию, то никаких подтверждающих документов предоставлять не придется.

Четвертое — теперь можно заявить вычет на обучение супруга по очной форме обучения. Ранее можно было подать только вычет за близких родственников: свое, брата или сестры. Пользуйтесь вычетами и получайте положенные вам по праву деньги от государства, — подытожил Чаплин.

Ранее он заявлял, что снизить ставку по ипотеке просто, если пользоваться всеми предложениями банков, а также регистрировать сделку на официальных онлайн-сервисах. Парламентарий отметил, что ряд выгодных условий иногда предоставляет и сам застройщик. Он подчеркнул, что финансовые организации предлагают оформить кредитную карту, например, в обмен на снижение ставки по ипотеке. Депутат напомнил, что льготы иногда предоставляют тем, у кого в определенном банке зарплатный проект.