Россиянам назвали простые способы снизить ставку по ипотеке Депутат Чаплин: ставку по ипотеке можно снизить через оформление кредита онлайн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизить ставку по ипотеке просто, если пользоваться всеми предложениями банков, а также регистрировать сделку на официальных онлайн-сервисах, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что ряд выгодных условий иногда предоставляет и сам застройщик.

Каждый застройщик оставляет за собой право предоставления иных условий: например, ипотека под 1%, пока дом не введен в эксплуатацию. Ряд ЖК все еще выдают кредиты для семей с детьми по старым условиям, где размер первоначального взноса — 20%, а процент не превышает 6%. Второе — для своих клиентов банки предоставляют более выгодные условия, — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что финансовые организации предлагают оформить кредитную карту, например, в обмен на снижение ставки по ипотеке. Депутат напомнил, что льготы иногда предоставляют тем, у кого в определенном банке зарплатный проект.

Еще один способ — онлайн-регистрация сделки через различные официальные сервисы. Это может сделать агент по недвижимости или сам клиент. Клиентам стоит быть внимательнее, ведь такие нюансы часто экономят 2–3%, а в масштабах 30-летнего кредита это может быть сумма в несколько миллионов рублей, — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что банк ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки и начнет выдавать кредиты только в случае приобретения жилья у застройщиков-партнеров. При этом клиенты, вышедшие на сделку до 12 января, смогут заключить ее на старых условиях. Решение сузить возможности оформления кредитов с господдержкой в ВТБ увязали с «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».