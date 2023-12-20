Самозанятым пенсионерам грозит потеря льгот Декан Виноградов: самозанятые пенсионеры лишатся доплат и индексации пенсии

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Если человек, вышедший на пенсию, решает продолжить работать как самозанятый, это может привести к потере определенных льгот, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм». В первую очередь это касается индексации пенсии.

При этом теряется право на региональные доплаты и индексацию пенсии, — заявил Виноградов.

Он также добавил, что могут быть отменены другие льготы, связанные с лимитом доходов, особенно если этот лимит превышен. Если самозанятый пенсионер не уплачивает взносы на свою социальную страховку, его рассматривают как не работающего, и его пенсия индексируется соответствующим образом.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами. Документ разработан для поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что граждан России, получающих пенсионные выплаты, освободят от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. По словам парламентария, новое правило будет распространяться на всех пенсионеров, а не только на льготные категории.