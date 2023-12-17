Российских пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКУ

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Граждан России, получающих пенсионные выплаты, освободят от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По словам парламентария, новое правило будет распространяться на всех пенсионеров, а не только на льготные категории.

Комиссия за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций, — говорится в сообщении.

15 декабря российский лидер Владимир Путин сообщил, что его слова об отмене комиссии за оплату ЖКУ для всех пенсионеров, а не только льготников, были оговоркой. Однако он добавил, что теперь правительство РФ реализует его слова.

Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства должны увеличиваться мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан. По его словам, тарифы на ЖКУ не поднимают полтора года, рост ожидается в июле 2024-го. Путин подчеркнул, что за это время произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно. Он рассчитывает, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.