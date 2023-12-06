Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах и счетах для граждан с низкими доходами, передает ТАСС. Документ разработан депутатами и сенаторами в целях поддержки граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Проект предусматривает возможность граждан с подтвержденным низким доходом, которые являются получателями соцподдержки, открывать социальные банковские вклады и счета. Максимальная сумма такого вклада не может составлять более 50 тысяч рублей. Проценты по нему будут выплачиваться каждый месяц по переменной ставке, которая не может быть ниже ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов. Перечисляться эти средства будут на отдельный счет, указанный вкладчиком.

Согласно проекту, гражданин сможет открыть не более одного соцвклада и соцсчета. Сделать это можно будет через портал госуслуг в банках, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов. Банки будут не вправе отказывать в заключении договоров на открытие соцвкладов и соцсчетов гражданам, сведения о которых есть в Единой государственной информсистеме социального обеспечения.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова посоветовала россиянам с низкими доходами копить средства, откладывая часть зарплаты — 5–10% — сразу после ее получения. По ее мнению, такой способ накоплений по силам для любого бюджета. Она также порекомендовала копить по принципу «отрезания хвостов» — ежедневно заходить в банковское приложение и откладывать небольшую часть так, чтобы на карте осталась круглая сумма.