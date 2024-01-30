Девальвация, производственный застой и повышение уровня безработицы — все это является последствиями дефолта. Рассказываем, что значит термин «дефолт», что приводит к дефолту и какие последствия он имеет, а также разбираемся, стоит ли ждать дефолт в РФ в 2024 году.
Что такое дефолт — суть термина
Если говорить простыми словами, дефолт — это неспособность заемщика выполнять свои обязанности, а именно — выплатить проценты по займу или погасить основную часть долга.
Для кредитора дефолт опасен из-за вероятной потери средств. Для заемщика он грозит потерей доверия со стороны кредитных организаций, отказом в дальнейших кредитах или предоставлением их на невыгодных условиях.
Виды дефолта
Дефолт как таковой бывает двух видов:
- Классический, или обычный. Он возникает при полной неспособности заемщика погасить долг вследствие банкротства.
- Технический. Характеризуется временной неспособностью заемщика выполнить свои обязанности с перспективой дальнейшего погашения долга. Технический дефолт позволяет заемщику перенаправить средства на острые нужды (с целью дальнейшего обогащения и предотвращения обычного дефолта) или реструктурировать кредит.
Объявить о дефолте могут как физлица, так и государства. В последнем случае дефолт получает статус суверенного. Это отсутствие возможности (или желания) со стороны государства расплатиться по госдолгу. Среди его последствий — потеря доступа к долговым рынкам, девальвация, снижение качества жизни граждан страны и не только.
Причины возникновения дефолта
Причинами дефолта могут быть:
- санкции;
- высокая инфляция;
- чрезмерная долговая нагрузка;
- нестабильная экономическая или политическая ситуация внутри страны;
- зависимость от единственного источника дохода.
Итак, мы определили суть дефолта. Теперь стоит уделить особое внимание его последствиям. Речь пойдет о суверенном дефолте.
Дефолт: обрушение рубля и другие последствия
Последствиями дефолта на государственном уровне являются:
- недоверие со стороны международных организаций, отказ в новых кредитах;
- вывод финансового капитала иностранных инвесторов из страны;
- падение доходов компаний, занимающихся импортом продукции;
- стагнация;
- девальвация;
- уменьшение государственных доходов;
- повышение уровня безработицы;
- рост цен на товары;
- общее снижение качества жизни населения.
Могут ли быть положительные стороны у дефолта и если да, то какие? Во-первых, как только появляется вероятность дефолта, государство может рассчитывать на реструктуризацию долга. Во-вторых, увеличивается доход экспортных компаний, поставляющих товар на мировой рынок. В-третьих, у отечественных производителей повышаются шансы на получение госсубсидий.
Как избежать дефолта: что требуется от правительства
Недопущение дефолта — обязанность правительства. От государства требуется:
- контроль над устойчивостью экономики (поддержание баланса между дефицитом и профицитом);
- эффективная денежно-кредитная политика;
- диверсификация источников доходов;
- стимулирование развития экономики.
Дефолт в России в 1998 году
Наиболее известным примером дефолта в России является дефолт 1998 года. Он возник на фоне большой долговой нагрузки и истощения антикризисных резервов. Важную роль также сыграли падение цен на нефть, кризис азиатского рынка и вывод капитала иностранных инвесторов.
Все вышеперечисленное привело к техническому дефолту, а вместе — к падению курса рубля и
- сокращению уровня производства;
- разорению компаний и предприятий;
- обесцениванию сбережений населения;
- снижению уровня жизни населения.
После объявления дефолта в России платежи иностранным инвесторам были заморожены. Мораторий удерживался с августа 1998 года по январь 1999 года. Торги на рынке государственных краткосрочных облигаций также были приостановлены.
Примеры дефолта в других странах
Какой еще пример дефолта можно привести, опираясь на новейшую историю? Наиболее известными являются следующие случаи:
- Эквадор, 1999 (причиной стали азиатский кризис и снижение экспорта);
- Аргентина, 2001 (на фоне привязки национальной валюты к доллару);
- Исландия, 2008 (вследствие банкротства главных банков страны);
- Греция, 2012 (из-за экономического кризиса и массового уклонения от уплаты налогов);
- Украина, 2016 (на фоне истощения запасов национальных сбережений).
Будет ли дефолт в России в 2024 году
Вопрос, который беспокоит многих россиян, — будет ли дефолт в России в 2024 году. По мнению экспертов, повторение ситуации 1998 года на данный момент невозможно. Так, инвестбанкир Евгений Коган подчеркивает, что госдолг России по сравнению с большинством стран достаточно низкий — 18% от ВВП.
Финансист Николай Ившин не исключает, что с выплатой кредитов могут возникнуть трудности. Он рассказал, какой дефолт можно ждать в России. По его мнению, есть вероятность возникновения технического дефолта — из-за заморозки российских активов на Западе. И все же Ившин настроен оптимистично. Он уверяет, что в распоряжении РФ и так имеется достаточно средств для погашения задолженности. Так что вероятность дефолта крайне мала.
Что будет с ценами в России в 2024 году
Говоря про возможный дефолт 2024 года, стоит затронуть такую тему, как курс валют. Эксперты, в числе которых аналитик Наталья Мильчакова, уверены, что в первой половине года можно ожидать укрепления рубля. Это связано с президентскими выборами, накануне которых соотношение рубля и доллара по традиции уравновешивается. В этот период можно рассчитывать на стабилизацию цен.
Однако уже после выборов рубль с большой вероятностью ослабнет. Наталья Мильчакова уверена, что во второй половине 2024 года произойдет рост инфляции. Такого же мнения придерживается и аналитик Владислав Антонов. По его словам, вместе с «новым витком инфляции» стоит ждать и повышения цен.
В первую очередь подорожают импортные товары: автомобили, бытовая техника, часть продукции для сельского хозяйства. Отечественные производители также не останутся в стороне. Многие из них закупают импортное сырье и комплектующие. Следовательно, цены на товары, произведенные в РФ, также вырастут.
Что такое дефолт в сленге
Напоследок поговорим о «неформальном» значении слова «дефолт». Оно достаточно часто встречается в речи молодых людей, однако вовсе не в привычном для большинства значении. В данном случае слово «по дефолту» или просто «дефолт» — это сленг. Оно образовано от англоязычного default и означает «по умолчанию». «Дефолтными» называют, например, заводские настройки мобильных устройств и других девайсов.
Итак, мы выяснили, что такое дефолт, а также когда и какой дефолт можно (и нужно ли) ожидать в России. Резюмируя, в ближайшее время дефолт кажется маловероятным. По уверениям аналитиков, он произойдет только при непредвиденной чрезвычайной ситуации.
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