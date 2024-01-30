Дефолт — что это такое, чем он грозит и случится ли в 2024 году Эксперты уверены: в ближайшее время дефолт России не грозит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефолт 2024

Девальвация, производственный застой и повышение уровня безработицы — все это является последствиями дефолта. Рассказываем, что значит термин «дефолт», что приводит к дефолту и какие последствия он имеет, а также разбираемся, стоит ли ждать дефолт в РФ в 2024 году.

Что такое дефолт — суть термина

Если говорить простыми словами, дефолт — это неспособность заемщика выполнять свои обязанности, а именно — выплатить проценты по займу или погасить основную часть долга.

Для кредитора дефолт опасен из-за вероятной потери средств. Для заемщика он грозит потерей доверия со стороны кредитных организаций, отказом в дальнейших кредитах или предоставлением их на невыгодных условиях.

Виды дефолта

Дефолт как таковой бывает двух видов:

Классический, или обычный. Он возникает при полной неспособности заемщика погасить долг вследствие банкротства.

Технический. Характеризуется временной неспособностью заемщика выполнить свои обязанности с перспективой дальнейшего погашения долга. Технический дефолт позволяет заемщику перенаправить средства на острые нужды (с целью дальнейшего обогащения и предотвращения обычного дефолта) или реструктурировать кредит.

Объявить о дефолте могут как физлица, так и государства. В последнем случае дефолт получает статус суверенного. Это отсутствие возможности (или желания) со стороны государства расплатиться по госдолгу. Среди его последствий — потеря доступа к долговым рынкам, девальвация, снижение качества жизни граждан страны и не только.

Фото: Ivan Sekretarev/AP/ТАСС Дефолт

Причины возникновения дефолта

Причинами дефолта могут быть:

санкции;

высокая инфляция;

чрезмерная долговая нагрузка;

нестабильная экономическая или политическая ситуация внутри страны;

зависимость от единственного источника дохода.

Итак, мы определили суть дефолта. Теперь стоит уделить особое внимание его последствиям. Речь пойдет о суверенном дефолте.

Дефолт: обрушение рубля и другие последствия

Последствиями дефолта на государственном уровне являются:

недоверие со стороны международных организаций, отказ в новых кредитах;

вывод финансового капитала иностранных инвесторов из страны;

падение доходов компаний, занимающихся импортом продукции;

стагнация;

девальвация;

уменьшение государственных доходов;

повышение уровня безработицы;

рост цен на товары;

общее снижение качества жизни населения.

Могут ли быть положительные стороны у дефолта и если да, то какие? Во-первых, как только появляется вероятность дефолта, государство может рассчитывать на реструктуризацию долга. Во-вторых, увеличивается доход экспортных компаний, поставляющих товар на мировой рынок. В-третьих, у отечественных производителей повышаются шансы на получение госсубсидий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дефолт простыми словами

Как избежать дефолта: что требуется от правительства

Недопущение дефолта — обязанность правительства. От государства требуется:

контроль над устойчивостью экономики (поддержание баланса между дефицитом и профицитом);

эффективная денежно-кредитная политика;

диверсификация источников доходов;

стимулирование развития экономики.

Дефолт в России в 1998 году

Наиболее известным примером дефолта в России является дефолт 1998 года. Он возник на фоне большой долговой нагрузки и истощения антикризисных резервов. Важную роль также сыграли падение цен на нефть, кризис азиатского рынка и вывод капитала иностранных инвесторов.

Все вышеперечисленное привело к техническому дефолту, а вместе — к падению курса рубля и

сокращению уровня производства;

разорению компаний и предприятий;

обесцениванию сбережений населения;

снижению уровня жизни населения.

После объявления дефолта в России платежи иностранным инвесторам были заморожены. Мораторий удерживался с августа 1998 года по январь 1999 года. Торги на рынке государственных краткосрочных облигаций также были приостановлены.

Фото: Владимир Саяпин /Фотохроника ТАСС Будет ли дефолт в России

Примеры дефолта в других странах

Какой еще пример дефолта можно привести, опираясь на новейшую историю? Наиболее известными являются следующие случаи:

Эквадор, 1999 (причиной стали азиатский кризис и снижение экспорта);

Аргентина, 2001 (на фоне привязки национальной валюты к доллару);

Исландия, 2008 (вследствие банкротства главных банков страны);

Греция, 2012 (из-за экономического кризиса и массового уклонения от уплаты налогов);

Украина, 2016 (на фоне истощения запасов национальных сбережений).

Будет ли дефолт в России в 2024 году

Вопрос, который беспокоит многих россиян, — будет ли дефолт в России в 2024 году. По мнению экспертов, повторение ситуации 1998 года на данный момент невозможно. Так, инвестбанкир Евгений Коган подчеркивает, что госдолг России по сравнению с большинством стран достаточно низкий — 18% от ВВП.

Финансист Николай Ившин не исключает, что с выплатой кредитов могут возникнуть трудности. Он рассказал, какой дефолт можно ждать в России. По его мнению, есть вероятность возникновения технического дефолта — из-за заморозки российских активов на Западе. И все же Ившин настроен оптимистично. Он уверяет, что в распоряжении РФ и так имеется достаточно средств для погашения задолженности. Так что вероятность дефолта крайне мала.

Что будет с ценами в России в 2024 году



Говоря про возможный дефолт 2024 года, стоит затронуть такую тему, как курс валют. Эксперты, в числе которых аналитик Наталья Мильчакова, уверены, что в первой половине года можно ожидать укрепления рубля. Это связано с президентскими выборами, накануне которых соотношение рубля и доллара по традиции уравновешивается. В этот период можно рассчитывать на стабилизацию цен.

Однако уже после выборов рубль с большой вероятностью ослабнет. Наталья Мильчакова уверена, что во второй половине 2024 года произойдет рост инфляции. Такого же мнения придерживается и аналитик Владислав Антонов. По его словам, вместе с «новым витком инфляции» стоит ждать и повышения цен.

В первую очередь подорожают импортные товары: автомобили, бытовая техника, часть продукции для сельского хозяйства. Отечественные производители также не останутся в стороне. Многие из них закупают импортное сырье и комплектующие. Следовательно, цены на товары, произведенные в РФ, также вырастут.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дефолт в РФ

Что такое дефолт в сленге

Напоследок поговорим о «неформальном» значении слова «дефолт». Оно достаточно часто встречается в речи молодых людей, однако вовсе не в привычном для большинства значении. В данном случае слово «по дефолту» или просто «дефолт» — это сленг. Оно образовано от англоязычного default и означает «по умолчанию». «Дефолтными» называют, например, заводские настройки мобильных устройств и других девайсов.

Итак, мы выяснили, что такое дефолт, а также когда и какой дефолт можно (и нужно ли) ожидать в России. Резюмируя, в ближайшее время дефолт кажется маловероятным. По уверениям аналитиков, он произойдет только при непредвиденной чрезвычайной ситуации.

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