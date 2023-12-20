Что нужно знать о секторе Газа: местонахождение, история, причины войны Разбираемся в истории и причинах конфликта на Ближнем Востоке

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Lool Press

Сектор Газа

Сектор Газа — территория на границе Египта и Израиля. Как и Западный берег реки Иордан, она представляет собой регион государства Палестина. Рассказываем, что нужно знать о секторе Газа: где найти его на карте, под чьим контролем он находится и при чем тут война с Израилем.

Сектор Газа на карте мира

Найти сектор Газа на карте сравнительно просто: достаточно отыскать левый берег Средиземного моря. Сектор окружен Египтом (на юго-западе) и Израилем (на севере и востоке).

На площади 360 квадратных километров проживает около двух миллионов человек. Административный центр и по совместительству крупнейший и старейший город сектора — Газа.

Кому принадлежит территория сектора Газа

Газа, столица сектора, является одним из старейших городов мира. Впервые она была упомянута еще в XV веке до нашей эры — в египетской настенной надписи, рассказывающей о правлении Тутмоса III. За долгую историю эта территория находилась в подчинении у филимистян, римлян, византийцев, османов, египтян. Некоторое время она входила в Британскую империю.

Однако в современном понимании сектор Газа появился сравнительно недавно. В 1947 году по решению ООН Палестина была разделена на два государства: арабское и еврейское, территория сектора Газа была отведена арабам. Принятие резолюции спровоцировало Арабо-израильскую войну (1947–1949), в результате которой арабское государство не сформировалось (зато был создан Израиль). С середины прошлого века территория сектора Газа контролировалась другими странами, а именно:

Египтом (1948–1967);

Израилем (1967–2005 как следствие Шестидневной войны).

Чьей территорией является сектор Газа на данный момент? С 2007 года он находится под руководством националистической политической партии ХАМАС.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сектор Газа — чья территория

Сектор Газа в составе Палестины

Арабское государство Палестина разбито на две составляющих: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первым управляет политическая группировка ХАМАС (она же Исламское движение сопротивления), вторым — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

Партии конфликтуют между собой. В 2007 году в результате Гражданской войны и борьбы за власть они «разломили» Палестину на две части. На сегодняшний день государство состоит из двух враждующих образований.

Отношения сектора Газа и Израиля

Чтобы разобраться в причинах войны сектора Газа с Израилем, стоит обратиться к истории. До 2005 года сектор контролировался Израилем. Однако в 2005 году был воплощен в жизнь так называемый План одностороннего размежевания. Армия Израиля покинула территорию сектора Газа, а израильские поселения были устранены. Однако это не способствовало прекращению конфликта.

Победа исламистской группировки ХАМАС в выборах привела к обострению израильско-палестинских отношений. Израильские территории подвергались регулярным обстрелам со стороны ХАМАС.

В свою очередь Израиль объявил ХАМАС террористической организацией. Он начал проводить многочисленные военные операции на территории сектора Газа. Они стали частью продолжительной войны сектора Газа с Израилем.

Осенью 2023 года начался новый этап противостояния. Причины обострения войны в секторе Газа стоит рассмотреть подробнее.

Война в секторе Газа в 2023 году

7 октября 2023 года ХАМАС начали военную операцию «Потоп Аль-Аксы». По различным данным, на территорию Израиля были выпущены от двух с половиной до пяти тысяч ракет. Вместе с этим бойцы ХАМАС вторглись в израильские города, граничащие с сектором Газа. Более тысячи мирных жителей, в том числе посетителей местного музыкального фестиваля, были убиты. Бойцы ХАМАС также взяли заложников, которых подвергали физическому и сексуализированному насилию.

Случившееся стало началом новой войны между Израилем и ХАМАС на территории сектора Газа. В Израиле было объявлено военное положение (впервые с 1973 года), а местное правительство начало контртеррористическую операцию, получившую название «Железные мечи». Так началась череда обстрелов с обеих сторон. Далее описаны только некоторые эпизоды разгоревшегося конфликта.

Причины войны в секторе Газа

9 октября власти Израиля объявили о полной блокаде сектора Газа. На следующий день подача воды в сектор Газа была полностью прекращена. Мировое сообщество осудило это решение, и 15 октября водоснабжение частично возобновили. Однако сама блокада остается в активной фазе.

17 октября на территории больницы «Аль-Ахли» в Газе произошел взрыв. Палестинцы обвинили в случившемся израильскую армию, заявив, что взрыв стал результатом авианалета. ЦАХАЛ в свою очередь назвала причиной произошедшего неудачный запуск ракеты ХАМАС. Число погибших, согласно различным источникам, варьируется от двух десятков до нескольких сотен.

7 ноября была взорвана еще одна больница — «Аль-Кудс» в Газе. Взрыв произошел после авиаудара со стороны ЦАХАЛ. Целью налета было уничтожение забаррикадировавшихся на территории «Аль-Кудс» боевиков ХАМАС. Удар спровоцировал детонацию боеприпасов, складированных в больнице.

24 ноября боевые действия на территории сектора Газа были приостановлены. Однако уже 30 ноября за десять минут до окончания официального перемирия ХАМАС устроили обстрел израильских поселков. В ответ ЦАХАЛ нанесла авиа- и артиллерийские удары по территории сектора. Война в секторе Газа идет по сей день.

Теперь вам известны местонахождение и главные факты о секторе Газа, а также причины войны в секторе Газа. Конфликт между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и, кажется, не стремится подходить к завершению.

Читайте также:

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Что такое Антанта: цели и значение союза России, Франции и Великобритании

Юлия Тимошенко — «железная леди» Украины. Что с ней сейчас?

Панамский канал — вершина инженерной мысли XX века

Атлантида, НЛО, человеческий фактор: что скрывает Бермудский треугольник