Стало известно число погибших при обстреле лагеря беженцев в Газе Al Arabiya: число погибших при обстреле лагеря беженцев в Газе возросло до 90

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Число погибших в результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа возросло до 90, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки числятся пропавшими без вести.

В результате израильского удара по лагерю Джабалия сегодня погибли 90 человек, — отметили журналисты.

В свою очередь генеральный директор ведомства Мунир аль-Бурш сообщил, что Израиль нанес удар по еще двум жилым домам. Жертвами стали не менее 33 человек, в том числе по меньшей мере 15 детей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. Кроме того, израильская авиация разрушила жилые дома в городе Дейр-эль-Балах. Военные ЦАХАЛ ударили по жилым кварталам города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Также атакам подвергся и приграничный с Египтом город Рафах.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удары артиллерии по больницам в секторе Газа. ЦАХАЛ подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона. После этого ВС Израиля интенсивно обстреляли восточные районы Газы. В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.