Атлантида, НЛО, человеческий фактор: что скрывает Бермудский треугольник Рассказываем, что скрыто за мистическими исчезновениями кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Где находится Бермудский треугольник

Тайна Бермудского треугольника будоражит умы человечества с середины XX века. Легенда о «Треугольнике дьявола» стала источником вдохновения не только для любителей паранормальных явлений, но и для деятелей искусства: режиссеров и писателей. Но что на самом деле скрыто за исчезновением кораблей и самолетов и почему сегодня Бермудский треугольник считается мистификацией?

Где находится Бермудский треугольник

Для начала определим, где именно находится Бермудский треугольник. Его территория пролегает от Майами (Флорида) к Бермудским и Багамским островам, а от них — к Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Точных данных о площади треугольника нет: источники называют числа от 700 тысяч до 1 миллиона квадратных километров. Глубина вод варьируется от 5 до 8,3 тысячи километров.

Бермудский треугольник на карте мира

Бермудский треугольник находится на Западном полушарии карты мира. Он расположен в центре Саргассова моря, в Атлантическом океане. Из-за такого расположения любители мистики связывают тайну Бермудского треугольника с легендарным городом Атлантидой.

Аномальная зона примыкает к восточному побережью Флориды (США). Ее координаты — 25 градусов северной широты и 70 градусов западной долготы.

Обратимся к истории: зарождение «тайны Бермудского треугольника»

Впервые про Бермудский треугольник заговорили в 1964 году. Американский журнал Argosy, специализировавшийся на фантастике и псевдонаучных сенсациях, опубликовал статью журналиста и писателя Винсента Гэддиса. Текст вышел под названием «Смертельный Бермудский треугольник». (Именно с подачи Гэддиса словосочетание «Бермудский треугольник» вошло в обиход). В статье рассказывалось об аномальной зоне, в которой то и дело исчезают люди.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Пропажа судов в Бермудском треугольнике

Идея Гэддиса привлекла внимание читателей и нашла последователей. В 1974 году вышла книга «Бермудский треугольник» Чарльза Берлица. Берлиц находил мистические объяснения исчезновений у Бермудов. В том числе ему принадлежит версия, будто «Треугольник дьявола» находится на территории затонувшей Атлантиды. Книга стала бестселлером: она была переведена на 30 языков и продана в количестве 20 миллионов экземпляров.

Последователи Гэддиса и Берлица сформулировали множество теорий, якобы объясняющих, где находятся люди, пропавшие в Бермудском треугольнике. В число наиболее популярных версий вошли:

вмешательство НЛО;

временно-пространственный разлом;

портал в параллельную реальность;

кристаллическая энергия.

Далеко не все согласились с мистической трактовкой происшествий. В 1975 году американский писатель Лоуренс Дэвид Куше издал исследование «Бермудский треугольник: мифы и реальность», где привел рациональные объяснения массовых пропаж на востоке Флориды. Куше опирался на данные, опубликованные Береговой охраной Штатов, ВВС США и страховыми компаниями. Про Бермудский треугольник заговорили в широких кругах.

Пропажа самолетов в Бермудском треугольнике

Какие же события прославили Бермудский треугольник на весь мир? Самым известным, но далеко не первым исчезновением в Саргассовом море стала пропажа пяти самолетов ВМС США. Этот случай известен как звено «Эвенджеров» или рейс № 19. Эскадрилья, которую составляли четырнадцать пилотов, отправилась на тренировочный полет из флоридского города Форт-Лодердейле. Домой она не вернулась.

На этом история не закончилась. После пропажи «Эвенджеров» на их поиски вылетели другие самолеты, включая два «Мартин Маринера». Один из них, как и звено 19, перестал выходить на связь и исчез. Ни обломков «Маринера», ни других свидетельств катастрофы обнаружено не было.

Похожий случай произошел двадцать лет спустя. 6 июня 1965 года у Багамских островов исчез самолет C-119. На борту находилось 10 человек. Поиски обломков оказались безрезультатными.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Что скрывает Бермудский треугольник

Cуда, исчезнувшие и затонувшие в Бермудском треугольнике

На территории Бермудского треугольника пропадают не только самолеты, но и корабли. Часть судов удается обнаружить брошенными или затонувшими, другие исчезли навсегда. Вот только некоторые из примеров:

1840 год — парусник «Розали», он же «Россини», найден дрейфующим в море без экипажа;

1918 год — корабль «Циклоп», не найден по сей день;

1925 год — сухогруз «Котопакси», опознан в 2020 году;

1944 год — корабль «Рубикон», обнаружен брошенным, на борту осталась корабельная собака;

1965 год — рыболовное судно «Сноубой», найдены обломки и вещи экипажа;

2015 год — грузовое судно «Эль-Фаро», обломки обнаружены на глубине более четырех тысяч километров.

По данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США), с начала XX века на территории Бермудского треугольника исчезло или затонуло около 50 кораблей. Исследователи уверены, что причиной случившегося являются техническая неисправность судов, ошибки экипажа и ненастная погода.

Бермудский треугольник на фото и видеозаписях

Любители мистики могут искать фото- и видеодоказательства паранормальных явлений, происходящих на территории Бермудского треугольника. Однако никаких шокирующих записей в интернете нет. Поверхность «аномальной зоны» ничем не отличается от вод в других участках Атлантического океана.

В лучшем случае в Сети можно найти фотографии дайверов, исследующих обломки затонувших кораблей. А вместе с ними — кадры с живописными пляжами Бермудских островов и курортами Пуэрто-Рико.

Что на самом деле случилось с рейсом 19

Исчезновениям в Бермудском треугольнике нашлось прозаическое объяснение. Так, трагедия с рейсом № 19 оказалась следствием ошибки лейтенанта Чарльза Тейлора, руководившего эскадрильей. Стоит отметить, что к 1945 году Тейлор уже несколько раз терялся на территории Атлантического океана, но каждый раз благополучно возвращался домой.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Почему в Бермудском треугольнике пропадают самолеты

Однако 5 декабря Тейлор сбился с маршрута и повел «Эвенджеров» по неправильному пути. Самолеты потеряли сушу из вида и не смогли приземлиться. В итоге, когда у них закончилось топливо, они упали в воды Атлантического океана. Из-за глубины Саргассова моря обнаружить обломки поначалу не удалось.

Но в 2021 году морской биолог Майк Барнетт заявил, что его экспедиционная группа заметила на дне Бермудского треугольника винт самолета времен Второй мировой войны. Находка вполне может быть деталью «Эвенджера».

Пропажа «Маринера» тоже имеет логическое объяснение. Самолеты этого типа имели существенный недостаток: из-за утечки паров топлива возникала высокая угроза взрыва. Так что Martin PBM Mariner мог стать жертвой инженерной ошибки. Эта версия подтверждается сообщением от танкера SS Gaines Mill, полученным в день исчезновения: экипаж танкера якобы видел огненную вспышку в воздухе.

Разгадка секрета Бермудского треугольника

Более полувека ученые выдвигают теории, призванные объяснить происходящее в Бермудском треугольнике. Среди распространенных версий:

обилие океанских рифов и отмелей;

экстремальные погодные условия (штормы и ураганы);

стремительные изменения погоды из-за Гольфстрима;

блуждающие волны;

несоблюдение правил навигации.

Истина лежит на поверхности. На территории Бермудского треугольника не происходит ничего сверхъестественного. Исчезновения здесь случаются так же часто, как и в других областях Мирового океана. Их можно объяснить как природным, так и человеческим фактором.

К тому же Бермудский треугольник лежит на перекрестке межконтинентальных океанских и воздушных путей. Количество ЧП в этой области пропорционально количеству проплывающих и пролетающих судов.

Истории о паранормальных явлениях щекочут нервы и открывают простор для воображения. Поэтому они так популярны в широких кругах. Однако стоит мыслить рационально и уметь отличать факты от мистификации. Загадка Бермудского треугольника — не более чем легенда. Впрочем, она подарила человечеству неплохие фильмы о кораблях-призраках.

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